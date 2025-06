Arbeiter zwischen zwei Lastern eingeklemmt – schwer verletzt

Ein Mann ist mit Arbeiten am Motorraum eines Lastwagens beschäftigt. Er bittet einen Kollegen, die Zündung zu betätigen – ein Fehler.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der verletzte Arbeiter in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Burgheim

Bei einem Arbeitsunfall in Oberbayern ist ein Mann zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige in Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit Arbeiten am Motorraum eines Lastwagens beschäftigt und bat einen 48-jährigen Kollegen, die Zündung zu betätigen.

Laut Polizei war an dem Fahrzeug ein Gang eingelegt, wodurch es nach vorn setzte und den Mann zwischen zwei Lastwagen einklemmte. Der Verletzte wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, hieß es.