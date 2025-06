Arbeiter wird von Hochdruckreiniger schwer verletzt

Auf dem Dach einer Lagerhalle ist der Angestellte mit dem Gerät zugange. Doch dann fällt er hin.

Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wird der Angestellte in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Nürnberg

Ein Angestellter ist in Nürnberg beim Reinigen mit einem Hochdruckreiniger schwer verletzt worden. Der 59-Jährige erlitt laut Polizei großflächige Hautabtragungen. Demnach säuberte er nachmittags mit dem Gerät das Dach einer Lagerhalle, als er stolperte und stürzte. Der Hochdruckreiniger zeigte dabei in Richtung seines linken Unterarms. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.