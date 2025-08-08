AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Arbeiter stürzt mit Gabelstapler sechs Meter tief und stirbt

Arbeiter stürzt mit Gabelstapler sechs Meter tief und stirbt

Ein Mann nutzt bei Abrissarbeiten einer Lackieranlage einen Gabelstapler und stürzt damit in die Tiefe. Er kommt ins Krankenhaus und erliegt dort seinen schweren Verletzungen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen starb. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen starb. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ingolstadt

Ein 27-Jähriger ist bei Abrissarbeiten einer Lackieranlage in Ingolstadt mit einem Gabelstapler sechs Meter in die Tiefe gefallen und hat tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann befand sich am Donnerstagabend in einem Zwischengeschoss, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr er rückwärts gegen einen Begrenzungszaun und stürzte dann zusammen mit dem Arbeitsgerät auf den Boden des darunterliegenden Geschosses. 

Rettungskräfte bargen den 27-Jährigen laut Polizei aus dem Gabelstapler und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache und des genauen Hergangs dauerten den Angaben zufolge zunächst an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.