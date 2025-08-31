Arbeiter stirbt bei Sturz aus fünf Metern Höhe
Bei einem Sturz aus fünf Metern Höhe ist ein Arbeiter in einem Sägewerk in Aschaffenburg ums Leben gekommen. Der 54-Jährige lief Polizeiangaben zufolge über einen Laufsteg aus Metallgittern in mehreren Metern Höhe, als sich eines der Gitter löste. Der Mann fiel daraufhin in die Tiefe. Er starb den Angaben nach noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.
Weshalb sich das Gitter bei dem Vorfall am Samstagvormittag gelöst hatte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittle nun zusammen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt zur Unfallursache.
