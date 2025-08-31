AZ-Plus

Arbeiter stirbt bei Sturz aus fünf Metern Höhe

Ein Mann läuft in einem Betrieb in Aschaffenburg über einen metallenen Steg. Plötzlich löst sich eines der Gitter und der Mann fällt in die Tiefe.
dpa |
Die Kripo ermittelt nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Aschaffenburg zur genauen Ursache. (Symbolbild)
Die Kripo ermittelt nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Aschaffenburg zur genauen Ursache. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Aschaffenburg

Bei einem Sturz aus fünf Metern Höhe ist ein Arbeiter in einem Sägewerk in Aschaffenburg ums Leben gekommen. Der 54-Jährige lief Polizeiangaben zufolge über einen Laufsteg aus Metallgittern in mehreren Metern Höhe, als sich eines der Gitter löste. Der Mann fiel daraufhin in die Tiefe. Er starb den Angaben nach noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. 

Weshalb sich das Gitter bei dem Vorfall am Samstagvormittag gelöst hatte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittle nun zusammen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt zur Unfallursache.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

