Arbeiten an Stammstrecke in München – so ist die Innenstadt dieses Wochenende erreichbar

Wer am zweiten Adventswochenende in das Münchner Stadtzentrum fahren will, muss bei der Fahrt mit der S-Bahn mit Einschränkungen rechnen. So kommen Fahrgäste trotzdem ans Ziel.

Wegen Arbeiten an der Stammstrecke wird die Fahrt nach und durch München am zweiten Adventswochenende mit der S-Bahn schwieriger. (Archivbild)

München - Auf dem Weg in die Münchner Innenstadt müssen S-Bahn-Fahrgäste am Wochenende wieder mit Einschränkungen rechnen. Von Samstagabend, 21.45 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, soll nur eine einzige S-Bahn-Linie auf der Stammstrecke fahren, die als zentrale Route durch die Innenstadt führt. Zusätzlich soll die S2 von Westen her zumindest bis zum Isartor unterwegs sein.

Die restlichen S-Bahn-Linien enden demnach je nach Route aus Westen kommend am Hauptbahnhof, am Heimeranplatz oder in Pasing. Aus östlicher Richtung ist in Trudering, Giesing und am Ostbahnhof Schluss.

Wie Fahrgäste dennoch in die Innenstadt kommen

Wer dennoch mit der S-Bahn in die Innenstadt will, kann zwischen Trudering und Ostbahnhof in Ersatzbusse umsteigen. Ab Giesing und Heimeranplatz sollte ein Umstieg in die U-Bahn in Betracht gezogen werden. Von Pasing aus können Fahrgäste in Regionalzüge zum Hauptbahnhof oder in die Tram umsteigen.

Grund für die Einschränkungen sind laut Bahn Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten sowie die Prüfung des Untergrunds auf mögliche Weltkriegsblindgänger am Ostbahnhof, wo ebenfalls Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke laufen. Ähnliche Einschränkungen soll es deshalb auch am zweiten Adventswochenende geben - ebenfalls von Samstagabend bis Montagfrüh.