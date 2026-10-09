Tödliche Schüsse bei Waffenkontrolle: Zugriff mitten in der Nacht

Eine Routinekontrolle endet in einer Katastrophe, eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Landratsamts sterben. Nach zähen Stunden wird der Verdächtige festgenommen. Viele Fragen sind noch offen.

Stundenlang redeten erfahrene Spezialisten auf den verschanzten Mann ein, versuchten, ihn vom Aufgeben zu überzeugen. Vergeblich. Der mutmaßliche Täter, der bei einer routinemäßigen Waffenkontrolle eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt in der Oberpfalz erschossen haben soll, wollte sich partout nicht ergeben. Mitten in der Nacht griffen die Einsatzkräfte dann zu. Mit Hilfe von Sprengmitteln und Schüssen nahmen sie den 60-Jährigen in Berngau fest.

"Über den genauen Ablauf der Geschehnisse können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz unmittelbar danach. "Das Ganze ging auf jeden Fall nicht widerstandslos, weil die Beamten auch schießen mussten." Die Schüsse verletzten den mutmaßlichen Täter leicht am Bein; der Deutsche wurde im Anschluss medizinisch versorgt.

Einsatz zog sich über gut zwölf Stunden

Gegen 14.00 Uhr am Donnerstagnachmittag hatten mehrere Zeugen per Notruf Schussgeräusche bei Polizei und Rettungskräften gemeldet. Es begann ein Großeinsatz der bayerischen Polizei, der sich bis tief in die Nacht zog.

Zunächst umstellten die Beamtinnen und Beamten das Gebäude. Vor dem weißen Wohnhaus mit der ebenerdigen Eingangstür entdeckten sie den 45 Jahre alten Behördenmitarbeiter leblos auf dem Boden liegend. Er war bereits tot. "Der Tatverdächtige meldete sich telefonisch bei der Einsatzzentrale. Er gab in den folgenden Gesprächen an, in seiner Wohnung und im Besitz von Schusswaffen zu sein", schilderte die Sprecherin. Er habe auch zugegeben, geschossen zu haben - und angekündigt, nicht widerstandslos aufgeben zu wollen.

Als die Einsatzkräfte Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Gebäudes durchführten, in dem sich der Mann zu diesem Zeitpunkt noch verschanzte, entdeckten sie eine weitere Leiche. Es handelte sich um die 54 Jahre alte Kollegin des 45-Jährigen. "Wir gehen davon aus, dass sie schon im Zuge der Schüsse unmittelbar gestorben ist", sagte ein Polizeisprecher. Dafür spreche die Auffindesituation.

Zwei Beschäftigte des Landratsamts starben an den Schüssen. © Tizian Gerbing/dpa

Routinekontrolle bei legalem Waffenbesitz

Die beiden Opfer hatten den Angaben zufolge eine routinemäßige Kontrolle im Rahmen von legalem Waffenbesitz durchführen wollen. Dabei geht es unter anderem darum, ob die Waffen richtig gelagert werden. Doch statt dies unter Beweis zu stellen, soll der 60-Jährige das Feuer auf die beiden Kontrolleure eröffnet haben.

Daraufhin fuhr unter anderem ein Spezialeinsatzkommando mit einem gepanzerten Fahrzeug nach Berngau, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Menschen im Ort sollten derweil ihre Häuser nicht verlassen oder zumindest den abgesperrten Bereich um das Haus des Verdächtigen meiden.

Polizei wollte eine friedliche Lösung

Stundenlang setzte die Polizei auf Verhandlungen, stürmte die Wohnung im Ortskern von Berngau nicht. Der Sprecher erläuterte die Einsatztaktik der folgendermaßen: "Wir versuchen immer, die friedliche Lösung herbeizuführen, das findet grundsätzlich mit Kommunikation statt. Die Alternative ist auch allen klar. Aber Ziel ist durchaus, dass man eine gewaltfreie Lösung schafft."

Doch das Vorhaben ging diesmal nicht auf. "Schlussendlich ist dann ein Zugriff erfolgt, unter Anwendung auch von Sprengmitteln", schilderte der Polizeisprecher nach dem schlagartigen Eindringen in die

Die Bevölkerung sollte in ihren Häusern bleiben. © Tizian Gerbing/dpa

Wohnung gegen 2.20 Uhr. "Dabei wurde der 60-jährige mutmaßliche Schütze durch Schüsse ins Bein leicht verletzt." Der Mann werde nun zunächst medizinisch versorgt.

Doch schon bald werden ihn die Ermittler der Kripo Regensburg in enger Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth befragen. Auch zu seinem Motiv - denn darüber herrschte zunächst absolutes Rätselraten.