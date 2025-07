Antrag der Grünen: Das soll sich künftig für Ministerpräsidenten in Bayern ändern

Gesetzentwurf für den Bayerischen Landtag: Künftig sollen die deutsche Staatsbürgerschaft und die Volljährigkeit für das höchste Polit-Amt im Freistaat ausreichen.

Gute Politik ist keine Frage von Lebensjahren, finden Bayerns Grüne. Deshalb wollen sie an diesem Donnerstag im Landtag einen Gesetzentwurf einbringen, mit dem das Mindestalter der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten gestrichen werden soll, das laut Verfassung aktuell 40 Jahre beträgt: Künftig solle neben der deutschen Staatsbürgerschaft das Erreichen der Volljährigkeit ausreichen.

Katharina Schulze: Die Altersgrenze ist "unsinnig"

"Ob jemand ein guter Politiker oder eine gute Politikerin ist, hängt nicht vom Alter ab, sondern davon, ob diese Person Interesse an den Menschen hat, gerne Verantwortung übernimmt und vor allem, ob sie Ideen hat für die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Bundesland", sagt Fraktionschefin Katharina Schulze. Im AZ-Interview hatte sie unlängst dazu gesagt: "Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen selbst entscheiden können, wen sie an der Spitze des Freistaates haben wollen." Die Altersgrenze sei schlicht "unsinnig".

Kampfansage an ihn? Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Sven Simon/imago

International hätten Länder wie Frankreich, Neuseeland, Finnland oder Österreich vorgemacht, dass unter 40-Jährige zur Führung von Regierungen durchaus geeignet sind. Und auch deutsche Bundeskanzlerin oder -kanzler könne man bereits ab 18 Jahren werden.

Toni Schuberl: "Ein Relikt aus der Nachkriegszeit"

"Das Ministerpräsidentenalter 40 ist ein Relikt aus der Nachkriegszeit und heutzutage vielleicht noch ein Symbol für die unmoderne CSU, aber mit der Lebenswelt der Menschen im 21. Jahrhundert hat es nichts mehr zu tun", sagt Toni Schuberl, Sprecher der Landtags-Grünen für Recht.

Die CSU hat in der Vergangenheit alle Anläufe, die Altersgrenze zu streichen, abgeblockt. Viele Grüne hatten dies auch als Versuch gesehen, eine Ministerpräsidenten-Kandidatur Schulzes zu verhindern. Diese Taktik wäre mittlerweile allerdings hinfällig: Schulze ist unlängst 40 Jahre alt geworden.