Antenne Bayern will mit Ultraschall-Sound zum Mücken-Schreck werden

Der Radiosender "Antenne Bayern" verspricht neben der richtigen Musik für den perfekten Grillabend auch, Mücken wirksam zu vertreiben. Experten raten aber davor ab, sich allein auf den Beat zu verlassen.

München - Es ist der perfekte Start in den Feierabend: Gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon das Feierabendbier oder die leckere Schorle genießen. Wären da nicht die störenden Stechmücken.

Doch zum Glück verspricht ein bayerischer Radiosender nun Abhilfe: Einfach Songs im kostenfreien Webradio-Stream von "Antenne Bayern Grill Hits" hören und ganz neben bei erledigt sich das Mückenproblem von selbst – so zumindest stellt es der Sender in Aussicht.

Sound-Upgrade von "Antenne Bayern" soll Mücken vertreiben

"Sommer, Sonne, Grill an! Und dazu der passende BBQ-Sound", wirbt "Antenne Bayern" im klassischen Werbertexterdeutsch. Als Mücken-Schreck hat der Sender nach eigener Aussage "ein Sound-Upgrade erstmalig eingebaut".

Regelmäßig würden "die Sendeelemente und Songs mit einer speziellen Frequenz unterlegt". Diese sei, so der Sender, für den Menschen kaum zu hören. "Mücken hingegen können diesen Ton aber wahrnehmen und fliegen weg", verspricht "Antenne Bayern" seinen Hörern.

Töne können von Menschen nicht wahrgenommen werden

"Seit geraumer Zeit bieten mehrere Hersteller Ultraschallgeräte an, welche in Gärten oder auf dem Balkon aufgestellt werden und einen für Menschen nicht wahrnehmbaren Ton aussenden", erläutert Maxi Auer, stellvertretender Leiter Streams und Podcasts des Senders, auf AZ-Anfrage.

Tatsächlich gibt es seit einiger Zeit diverse technische Utensilien, samt Mücken-Apps, die einen hohen Ton generieren, der den Flügelschlag einer männlichen Mücke simulieren soll. So sollen bereits befruchtete Weibchen vertrieben werden. Schließlich können nur Letztere stechen. "Unsere Technologie unterscheidet sich lediglich durch einen tieferen Ton, der noch besser von den Insekten wahrgenommen werden soll", sagt Auer.

"Der ersten Radiostream, der Mücken vertreibt", behauptet "Antenne Bayern" stolz

"Damit dürften wir wohl den ersten Radiostream mit unserer IT entwickelt haben, der Mücken vertreibt", heißt es beim Sender. Die "großartigen Songs" gebe es dann noch oben drauf.

Letzteres ist natürlich immer Geschmackssache. Darüber, dass die Wirkung der Flügelschlagsimulatoren jedoch ganz oder zumindest zum Großteil symbolischer Natur ist, sind sich diverse Experten hingegen einig.

"Quatsch und wirkungslos": Experten sind skeptisch

Der Insektologe Heinz Mehlhorn hält einen Erfolg der Radio-Attacke auf die fliegenden Plagen "zumindest im Freien für sehr unwahrscheinlich". "Draußen gibt es einfach viel zu viele Nebengeräusche", sagt der emeritierte Professor der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität der AZ. Aber fügt er scherzhaft hinzu: "Nach dem fünften Bier könnte so mancher Gast schon an die Wirkung glauben."

Die Künzeller Biologin und Insektenexpertin Heide Graeser-Liebrecht hält die Töne im AZ-Gespräch sogar für nichts weiter als einen "PR-Gag". Die Technik sei "Quatsch und wirkungslos", ist sie überzeugt.

Stiftung Warentest: "Wer Mücken mit dem iPhone erschlägt, hat mehr Erfolg"

Und Stiftung Warentest urteilte vor Jahren über eine Anti-Mücken-App, diese halte Mücken keineswegs vom Stechen ab. "Wer die Mücken mit dem iPhone erschlägt, hat mehr Erfolg."

Tatsächlich haben Radiohörer aber nichts zu verlieren. Denn schädlich sind die Anti-Mücken-Geräusche in keinem Fall.Und was meinen die Zuhörer? Auer von "Antenne Bayern" sagt: "Erste Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer sind, dass dieses Upgrade eine wirklich gute und innovative Idee ist." Mit weiteren Testberichten rechne man "in den nächsten Tagen".

Insektenspray ist im Zweifel effektiver

Doch was machen Grillfans, die sichergehen wollen, dass lediglich die Steaks bloody bleiben? Experte Mehlhorn rät dazu, besser auf Insektenspray zu setzen. "Es gibt Geruchsstoffe, die die Mücken nachweislich abschrecken."

Graeser-Liebrecht hat derweil auch noch prinzipielle Tipps, um die Zahl der Stechmücken im eigenen Garten, möglichst gering zu halten. So sollten Regentonnen dringend abgedeckt werden. "Zudem müssen wir mehr auf ausreichend natürliche Feinde wie Singvögel oder Fledermäuse achten."