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Anruf zu möglicher Gewalttat – Polizei durchsucht Schule in Bayern

Ein Anrufer berichtet von einer Gewalttat in einer Schule. Die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort. Noch ist die Lage unklar.
AZ/dpa |
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Es sind viele Polizeikräfte in der Schule. (Symbolbild)
Es sind viele Polizeikräfte in der Schule. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Nach einem Anruf zu einer möglichen Gewalttat durchsucht die Polizei eine Realschule in Hof. Zahlreiche Beamte befänden sich in der Schule, teilte die Polizei mit. Derzeit gebe es keine Hinweise auf Verletzte. 

Nach Polizeiangaben bleiben die Schüler bei den Lehrkräften in den Klassenzimmern, während das Gebäude durchsucht wird. Hintergründe und Details zu dem Vorfall blieben zunächst unklar.

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