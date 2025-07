Anhänger rollt bergab und erfasst Ehepaar

Ein Mann sichert einen abgestellten Anhänger, als dieser plötzlich losrollt. Der rollende Wagen erfasst ein Ehepaar. Das hat schwere Folgen.

Forchheim

Ein Anhänger ist in Forchheim bergab gerollt und hat ein Ehepaar erfasst, das schwer verletzt wurde. Ein 46 Jahre alter Mann hatte am Freitagabend den Anhänger abgestellt und mit Unterlegkeilen gesichert, wie die Polizei mitteilte. Beim Ausrichten des Anhängers löste sich einer der Keile, und der Anhänger rollte bergab. Dabei erfasste er den Angaben zufolge ein Ehepaar im Alter von 84 und 72 Jahren.

Der Mann wurde laut Polizei vor Ort reanimiert, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern den Angaben nach zunächst an.