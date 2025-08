Anhänger löst sich von Kupplung – zwei Menschen verletzt

Ein Mann ist mit einem Anhängergespann auf einer Bundesstraße unterwegs. Plötzlich löst sich der Anhänger und schleudert in den Gegenverkehr. Auch Steine fliegen aus dem Anhänger heraus.

Donauwörth

In Schwaben hat sich ein Anhänger auf der Bundesstraße 16 entkoppelt und ist in zwei Autos gekracht. Ein 60 Jahre alter Fahrer und seine 58 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. An zwei Autos und dem Anhänger entstand Totalschaden, der auf mindestens 70.000 Euro geschätzt wurde. Es lösten auch die Airbags aus.

Am Dienstag war laut Polizei ein 41 Jahre alter Fahrer mit einem Anhängergespann auf der B16 bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) unterwegs. Der mit Steinen beladene Anhänger löste sich plötzlich von der Anhängerkupplung und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen des 60-Jährigen und dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Herumfliegende Steine beschädigten zudem ein weiteres Auto, in dem ein 19-Jähriger am Steuer saß.

Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wie es hieß. Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Zwischenzeitlich musste die B16 voll gesperrt werden. Währenddessen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die beiden kaputten Autos und der Anhänger wurden abgeschleppt. Den Angaben nach wird nun gegen den 41 Jahre alten Fahrer des Anhängergespanns wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.