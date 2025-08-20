Angriff mit Schweinshaxe: Zeuge schreitet mutig ein

Ein alkoholisierter Mann greift in einer Tankstelle in Sonthofen eine Verkäuferin mit einer Schweinshaxe an. Dann schreitet ein Kunde ein.

In Sonthofen musste die Polizei nach einem Angriff an einer Tankstelle einschreiten. (Symbolbild)

Sonthofen

In einer Tankstelle in Sonthofen hat ein alkoholisierter 67-Jähriger eine Verkäuferin angegriffen. Nach Angaben der Polizei zeigte sich der Mann zunächst verbal aggressiv gegenüber der Angestellten, beleidigte sie und warf eine mitgeführte Schweinshaxe in ihre Richtung. Die Verkäuferin blieb unverletzt, da das ungewöhnliche Wurfgeschoss sie verfehlte.

Als die Frau die Polizei verständigte, schlug der 67-Jährige ihr gegen den Kopf. Ein 43-jähriger Kunde, der den Vorfall beobachtete, griff ein und fixierte den Angreifer bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen, wie es hieß. Der Mann wurde festgenommen.

Ihn erwarten nun Verfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung, teilte die Polizeiinspektion Sonthofen mit.