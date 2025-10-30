Angriff in JVA Straubing: Beamter verletzt im Krankenhaus
In einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Niederbayern hat ein Häftling einen Justizvollzugsbeamten angegriffen. Der 29 Jahre alte Beamte wurde am Mittwoch in Straubing leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Demnach wollte sich der 27-jährige Häftling eigentlich Medikamente aushändigen lassen. Er schlug die Tür zu, als der Beamte gerade zum Medikamentenschrank gehen wollte. Danach habe der Häftling den Beamten angegriffen, es sei ein Gerangel entstanden.
Beamter bei Angriff in JVA Straubing verletzt
Weitere Mitarbeiter seien darauf aufmerksam geworden und zu Hilfe gekommen, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen