Angriff in JVA Straubing: Beamter verletzt im Krankenhaus

Ein Häftling möchte sich Medikamente geben lassen. Als ein Justizvollzugsbeamter zum Schrank laufen will, schlägt der Gefangene die Tür zu. Dann folgt ein Angriff.

Straubing

In einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Niederbayern hat ein Häftling einen Justizvollzugsbeamten angegriffen. Der 29 Jahre alte Beamte wurde am Mittwoch in Straubing leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wollte sich der 27-jährige Häftling eigentlich Medikamente aushändigen lassen. Er schlug die Tür zu, als der Beamte gerade zum Medikamentenschrank gehen wollte. Danach habe der Häftling den Beamten angegriffen, es sei ein Gerangel entstanden.

Beamter bei Angriff in JVA Straubing verletzt

Weitere Mitarbeiter seien darauf aufmerksam geworden und zu Hilfe gekommen, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.