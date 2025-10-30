AZ-Plus

Angriff in JVA Straubing: Beamter verletzt im Krankenhaus

Ein Häftling möchte sich Medikamente geben lassen. Als ein Justizvollzugsbeamter zum Schrank laufen will, schlägt der Gefangene die Tür zu. Dann folgt ein Angriff.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Gegen den Häftling wird ermittelt. (Symbolbild)
Gegen den Häftling wird ermittelt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Straubing

In einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Niederbayern hat ein Häftling einen Justizvollzugsbeamten angegriffen. Der 29 Jahre alte Beamte wurde am Mittwoch in Straubing leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach wollte sich der 27-jährige Häftling eigentlich Medikamente aushändigen lassen. Er schlug die Tür zu, als der Beamte gerade zum Medikamentenschrank gehen wollte. Danach habe der Häftling den Beamten angegriffen, es sei ein Gerangel entstanden. 

Beamter bei Angriff in JVA Straubing verletzt

Weitere Mitarbeiter seien darauf aufmerksam geworden und zu Hilfe gekommen, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.