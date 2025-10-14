Angebliches Bekennerschreiben nach Jagdschlossbrand - Ermittlungen dauern an

Nach dem Feuer in einem Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis gibt ein angebliches Bekennerschreiben den Ermittlern Rätsel auf. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, ob es Brandstiftung war.

Nach dem Erscheinen eines angeblichen Bekennerschreibens zum Brand in einem Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg weiterhin in alle Richtungen. Bei den bisherigen Untersuchungen hätten sich Hinweise ergeben, "die unter anderem auch eine vorsätzliche Verursachung des Feuers als möglich erscheinen lassen", hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Die bei der Kripo Regensburg eingerichtete Ermittlungsgruppe arbeite "mit Nachdruck daran, die Hintergründe des Geschehens zu klären".

Am vergangenen Freitag hätten Ermittler bei einer Begehung der Brandstelle Proben und Spurenmaterial sichergestellt, die nun analysiert würden. Es sei noch ungeklärt, ob die gesicherten Spuren mit der Entstehung des Brandes in Zusammenhang stünden oder auf den Einsatz von Brandbeschleunigern hindeuteten.

Warnung an die "Großkapitalistin"

Tags zuvor war auf dem Internetportal "Indymedia" ein Beitrag erschienen, in dem sich eine anonyme und nach eigenen Angaben antifaschistische Gruppe dazu bekannt hatte, das Feuer in dem Jagdschloss bei Altenthann im Landkreis Regensburg gelegt zu haben. Die Polizei prüfe das angebliche Bekennerschreiben, hieß es.

In dem Schreiben, dessen Absender sich "Kommando Georg Elser" nennt, heißt es: "In der Nacht vom 05. auf den 06. Oktober haben wir uns um 23:30 Uhr Zugang zum Jagdschloss Thiergarten bei Regensburg verschafft. Mehrere Brandvorrichtungen haben zur vollständigen Zerstörung des Schlosses geführt." Die Tat sei als Warnung an die "Großkapitalistin" Gloria Fürstin von Thurn und Taxis zu verstehen, heißt es weiter. Der Absender fordert unter anderem die Enteignung des deutschen Adels.

Das Jagdschloss, das von einem Golfclub genutzt wurde, brannte in der Nacht zum Montag vergangener Woche nieder. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in niedriger einstelliger Millionenhöhe. Ein von der Polizei nach dem Brand in Auftrag gegebenes Gutachten soll die Ursache des Feuers klären.