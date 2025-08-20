AZ-Plus

An roter Ampel: Teure Armbanduhr von Handgelenk gerissen

Es passiert an einer roten Ampel: Zwei Täter entreißen einem Autofahrer seine hochwertige Armbanduhr und fliehen mit einem Motorrad. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit früheren Serien.
Ein Autofahrer wird an einer Ampel beraubt - die Polizei kennt die Masche bereits. (Symbolbild)
Ein Autofahrer wird an einer Ampel beraubt - die Polizei kennt die Masche bereits. (Symbolbild)
München

Mit einer dreisten Aktion haben zwei Unbekannte in München einem 24-Jährigen eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Der Mann wartete mit seinem Auto nachts an einer Ampel an der Ludwigstraße, als sich ein schwarzes Motorrad mit zwei Menschen näherte, wie die Polizei mitteilte.

Der Beifahrer griff durch das geöffnete Fenster nach dem Arm des Autofahrers und riss die Uhr vom Handgelenk. Es soll sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um eine Uhr mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich handeln. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Handgelenk.

Die Ermittler prüfen, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Überfällen in der Vergangenheit besteht. Zwar sei die Vorgehensweise schon mehrfach in München aufgetreten, der aktuelle Fall sei jedoch der erste seit längerer Zeit, hieß es.

