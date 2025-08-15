An der Kampenwand gelandet: Navi lotst Urlauberin mit Auto über Berggipfel

Sie wollte nur zum nächsten Ort: Eine Touristin aus Hessen ist im Chiemgau mit ihrem Auto in den Bergen steckengeblieben. Die 47-Jährige folgte einfach ihrem Navi.

Eine Urlauberin aus Hessen ist ihrem Navigationsgerät gefolgt und mit dem Auto schließlich unterhalb der Kampenwand im Chiemgau steckengeblieben. Die 47-Jährige habe von Schleching (Landkreis Traunstein) nach Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) fahren wollen und sich vor Ort nicht ausgekannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Sie habe deshalb eine Aschauer Adresse in ihr Navi eingegeben und sei losgefahren. Dieses lotste sie allerdings über den Gipfel der 1.669 Meter hohen Kampenwand. Nach rund fünf Kilometern auf einer Forststraße habe sich die Frau mit ihren drei Mitfahrern in bergigem Gelände befunden und sei nicht mehr weitergekommen. Sie setzte schließlich einen Notruf ab. Polizisten aus Traunstein lotsten die Touristin wieder nach Schleching.