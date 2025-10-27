Amtliche DWD-Warnung für München: Sturmböen bis 80 km/h

Im Freistaat fällt in den Bergen Schnee, sonst müssen sich die Menschen zunächst vor allem auf Regen einstellen. Wie sich das Wetter entwickelt und wo sich ab Mitte der Woche die Sonne zeigt.

Von den über 25 Grad zu Beginn der Woche wird am Ende kaum noch etwas zu spüren sein. Trotzdem lässt sich das Wochenende in München in vollen Zügen genießen – und das geht auch wunderbar ohne sich in Unkosten zu stürzen.

In Bayern wird es windig, regnerisch und in den Bergen fällt Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet oberhalb der 1.000-Meter-Marke mit bis zu 10 bis 20 Zentimetern Neuschnee, im Allgäuer Hochgebirge sogar mit bis zu 40 Zentimetern. In den tieferen Lagen soll es dagegen vielerorts regnen – besonders im Oberallgäu und dem Bayerwald. Dazu zieht laut DWD aus dem Südwesten und Westen böiger Wind auf. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad am Untermain.

DWD-Warnung für München

Der DWD spricht am Montag eine amtliche Warnung für München aus. "Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h aus südwestlicher Richtung auf", heißt es. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen können die Sturmböen sogar bis zu 80 km/h erreichen. Die Warnung gilt noch bis 20 Uhr.

In der Nacht zum Dienstag und im Tagesverlauf bleibt es nass und bewölkt. An den Alpen und im Vorland soll es am Nachmittag und Abend auflockern und trocken bleiben. Mit Temperaturen von 8 bis 14 Grad wird es laut DWD dann etwas milder.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet oberhalb der 1.000-Meter-Marke mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wochenmitte mancherorts mit Sonnenschein

Am Mittwoch rechnen die Wetterexperten im Norden anfangs mit vielen Wolken und vereinzelt etwas Regen. Südlich der Donau soll dagegen von Tagesbeginn an die Sonne scheinen. Im Tagesverlauf wird es dann auch im nördlichen Franken immer freundlicher mit Höchstwerten zwischen 10 Grad am Fichtelgebirge und 17 Grad im Alpenvorland. Dazu soll schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen wehen.

Der Donnerstag beginnt den Angaben nach dann wieder bewölkt und nördlich der Donau mit Regen. Später zeigt sich vom Süden immer mehr die Sonne. Erwartet werden Höchsttemperaturen von maximal 12 bis 17 Grad.

In der Landeshauptstadt zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Montag beginnt mit gerade einmal 8 Grad fröstelig. Am Nachmittag und Abend muss dann mit Regen und Wind gerechnet werden.

Auch am Dienstag sollten Münchner den Schirm nicht vergessen.Es regnet und die Temperatur liegt bei 6 Grad am Morgen.Bei 12 Grad bleibt es den restlichen Tag über zwar bewölkt, soll aber nicht mehr regnen. Mit Geschwindigkeiten von 8 bis 18 km/h weht der Wind aus südwestlicher Richtung. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 33 und 60 km/h erreichen.