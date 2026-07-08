Amoklage an Gymnasium in Oberbayern: Was bisher bekannt ist

Hinweise auf eine Amoktat an einem Gymnasium in Oberbayern: Bei einem Angriff sind mehrere Menschen verletzt worden.

Update, 16.06 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach dem Vorfall mit mindestens zwei schwerverletzten Mädchen an einem Gymnasium in Oberbayern von einer Amoktat gesprochen. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Verletzten der Amoktat von Schongau", sagte Söder und betonte: "Solch eine schreckliche Tat reißt nicht nur sichtbare, sondern auch viele unsichtbare Wunden. Die Heilung der Seelen wird lange dauern."

Der Ministerpräsident fügte hinzu: "Wir stehen in diesen schweren Stunden alle zusammen. Die Schulfamilie und Angehörigen brauchen jetzt Zeit, Kraft und Zuspruch, die Ereignisse zu verarbeiten." Söder dankte "allen, die jetzt Hilfe leisten und füreinander da sind". Er dankte der Polizei und allen Rettungsorganisationen für ein schnelles und entschlossenes Eingreifen. "Dieses Miteinander gerade in Notsituationen zeichnet unser Land aus."



Ein Video von vom Bayerischen Rundfunk

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Zusammenfassung, 15.35 Uhr: Bei der möglichen Amoktat am Welfen-Gymnasium im oberbayerischen Schongau, südwestlich von München, sind laut einer Polizeisprecherin mindestens zwei Mädchen schwer verletzt worden. Ob sie in Lebensgefahr schweben, blieb zunächst unklar. Auch ob die beiden Mädchen Schülerinnen des Gymnasiums sind, muss laut einer Polizeisprecherin noch geklärt werden.



Nach ersten Erkenntnissen soll sich das Geschehen zum Teil auf dem Schulgelände, teils im nahen Umfeld des Welfen-Gymnasiums abgespielt haben. Der mutmaßliche Täter, ein 16-Jähriger, war zunächst geflüchtet, konnte jedoch wenig später festgenommen werden, sagte die Polizeisprecherin. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Es gibt aktuell keine Erkenntnisse, dass es noch einen weiteren Tatverdächtigen gibt. Eine endgültige Entwarnung kann die Polizei derzeit noch nicht geben. Es fänden zudem noch Absuchmaßnahmen, auch in den Schulgebäuden, statt, so Thomas Schelshorn, Sprecher des Polizeipräsidiums München.



Wie der BR berichtet, soll es um 12.50 Uhr einen Amokalarm gegeben haben, wonach auf dem Schulgelände Chaos ausgebrochen sei. Die Polizei war schnell vor Ort, um die Lage zu sondieren. Die Einwohner in Schongau wurden aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.

Nach Worten von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war der festgenommene 16-Jährige, nach ersten Erkenntnissen, auch mit einer Schusswaffe bewaffnet. "Wir gehen von einem Täter aus, der hier mit Messer und auch einer Schusswaffe unterwegs war", sagte Herrmann am Rande einer Veranstaltung der CSU-Fraktion am Chiemsee. Zunächst wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber keine Schusswaffe gefunden, wohl aber Munition.

Nach Angaben der ADAC-Luftrettung sind wegen der möglichen Amoklage mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt sechs Hubschrauber seien beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.



Das Welfen-Gymnasium ist Teil eines größeren Schulkomplexes. Laut Internetseite werden am Welfen-Gymnasium etwa 800 Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet. In direkter Nachbarschaft gibt es eine Grund-, Mittel- und Realschule.

Update von 15.00 Uhr: Nach Angaben der ADAC-Luftrettung sind wegen der möglichen Amoklage an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt sechs Hubschrauber seien beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.

Update von 14.50 Uhr: Nach den Hinweisen auf eine Amoktat am Welfen-Gymnasium in Schongau ist für Angehörige und Eltern der Schülerinnen und Schülern eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet worden. Das Welfen-Gymnasium liegt nur wenige Hundert Meter von Altstadt und Lech entfernt. Laut Internetseite werden dort etwa 800 Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet.

Update von 14.36 Uhr: Bei dem Angriff am Welfen-Gymnasium in Schongau sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Informationen der Bild-Zeitung erlitten mehrere Opfer Stichverletzungen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Update von 14.10 Uhr: Der Vorfall mit mehreren Verletzten an einem Gymnasium in Oberbayern deutet laut einem Polizeisprecher auf eine Amoklage hin. Die Beamten gehen demnach von einer einstelligen Zahl an Verletzten aus.

Amoklage an Welfen-Gymnasium in Schongau: BR-Livestream

Update von 14.01 Uhr: Bei dem Großeinsatz am Welfen-Gymnasium in Schongau gab es Hinweise auf eine Amoktat. Das erklärte ein . Nach Informationen der sind mehrere Menschen beim Angriff schwer verletzt worden.

Update von 13.52 Uhr: Bei einem Angriff am Welfen-Gymnasium in Schongau sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie viele Menschen wie schwer verletzt wurden, werde derzeit noch abgeklärt, teilte die Polizei mit.

Angriff an Gymnasium in Schongau: Mutmaßlicher Täter gefasst

Update von 13.48 Uhr: An einem Gymnasium in Oberbayern sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall in Schongau festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Erstmeldung von 13.40 Uhr: Zahlreiche Polizisten sind derzeit an einem Gymnasium in Oberbayern im Einsatz. Mehr als 15 Streifen seien zum Welfen-Gymnasium in Schongau südwestlich von München alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten riefen die Menschen auf, das Areal zu meiden. Zum Grund des Einsatzes äußerte sich die Polizeisprecherin zunächst nicht.