Amateur-Fußballer: Schweigeminute für Unwetter-Opfer

Die bayerischen Amateur-Fußballer sollen am kommenden Wochenende mit einer Schweigeminute der Opfer und Hinterbliebenen der jüngsten Unwetter-Katastrophen in Deutschland gedenken. Dazu rief der Bayerische Fußball-Verband (BFV) seine Vereine am Mittwoch auf. Mit der Aktion soll gezeigt werden, dass man "in dieser schweren Zeit zu 100 Prozent solidarisch an der Seite der Angehörigen und der Hochwassergeschädigten steht", sagte Jürgen Faltenbacher vom BFV. Neben der moralischen Unterstützung könne die BFV-Sozialstiftung Vereinen oder Mitgliedern "in Extremfällen" helfen, wie der Verband mitteilte, der zugleich um Spenden bat.

21. Juli 2021 - 16:29 Uhr | dpa

Wohnwagen, Autos und Wohnmobile die von der Flutwelle in Rheinland-Pfalz mitgerissen wurden. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

