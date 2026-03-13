Kommt der Winter nochmal zurück? Wo es in Bayern sogar schneien soll

Nach sonnigen Tagen müssen sich die Menschen im Freistaat wieder an Nebel und Regen gewöhnen. In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze.

Nach einem sonnigen Donnerstag wird das Wetter in Bayern zum Wochenende hin wechselhafter. Am Morgen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einigen Regionen noch mit Glätte zu rechnen.

Vor allem in Südbayern und in der Oberpfalz ist es heute noch neblig, teilweise mit Sichtweiten von weniger als 150 Metern. Im Laufe des Tages soll sich laut DWD dann aber die Sonne zeigen. In der Rhön und später auch in den anderen nördlichen Gebieten kann es zu Sturmböen kommen.

Temperaturen unter null in der Nacht

Am Abend soll es in Unterfranken bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad regnen, in den anderen Landesteilen soll es noch trocken bleiben. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu minus 1 Grad fallen, wie der DWD mitteilte.

Schneefallgrenze sinkt

Am Samstag werden im Südosten Auflockerungen erwartet, sonst bleibt es stark bewölkt, in Franken und Schwaben kann es Regen geben. Die Temperaturen am Samstag sollen auf höchstens 7 Grad zwischen Spessart und Rhön und bis 16 Grad in Teilen Niederbayerns steigen.

Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 600 Meter. Vor allem im Bergland ist mit Glätte zu rechnen. Ähnlich sieht es am Sonntag aus: Es bleibt bewölkt, hin und wieder soll es regnen. Ab 800 bis 1.000 Metern kann Schnee fallen.