Am Fuß des Münchner Hausbergs: Neue Pächter der Hirschbergalm öffnen auch im Sommer

Früher sperrte die Hütte am Fuß des Hirschbergs nur im Winter auf. Doch die neuen Pächter planen für das ganze Jahr – auf der Karte stehen neben Kaiserschmarrn oder Käsespätzle zum Beispiel Currywurst und Pommes.

Die Hirschbergalm in Kreuth ist das ganze Jahr geöffnet. Die Hütte mit der Gaststätte und der Terrasse liegt am Fuß des Hirschbergs – einer der bekannten Hausberge und ein Ausflugsziel für viele Münchner.

Der Hirschberg oberhalb des Tegernsees zählt zu den Klassikern unter den Münchner Hausbergen. Für Ausflügler, die nach einer Wanderung gemütlich zum Essen einkehren wollen, gibt es gute Nachrichten: Die Hirschbergalm in Kreuth am Fuße des gleichnamigen Berges ist ab sofort auch im Sommer geöffnet.

Dafür sorgen die neuen Pächter der Alm, Nadine Pfau (47) und ihr Mann Michael (53). Vor Kurzem erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe mit den Eigentümern der Hütte, Albert Meier und Stephan Eder, der direkt nebenan im Winter die Skischule betreibe, freut sich Nadine Pfau im Gespräch mit der AZ über den Neubeginn. Der frühere Pächter habe hier "eine reine Skihütte" bewirtschaftet, sagt sie. Von nun an habe die Gaststätte jedoch nicht nur im Winter geöffnet, sondern ganzjährig.

Soll rund ums Jahr Gäste ansprechen: die Hirschbergalm. © privat

Hirschbergalm am Tegernsee ganzjährig geöffnet

Seit wenigen Tagen ist der Sommerbetrieb der Hirschbergalm unter der Regie des neuen Pächter-Paares gestartet. "Am 29. Juli war die Eröffnung", so Nadine Pfau, die Immobilienfachwirtin von Beruf ist. "Ich habe nebenher immer in der Gastro gearbeitet und auch am Tegernsee in einem Café ausgeholfen", sagt die Wahl-Rottacherin – im Café Franzl. Jetzt kümmern sie und ihr Mann Michael sich auf der Hirschbergalm gemeinsam um die Bewirtung ihrer Gäste.

Entweder gemütlich drinnen oder auf der Terrasse: Zum Frühstück mit dazu gibt es einen solchen Bergblick. © privat

Vom Kaiserschmarrn bis zur Currywurst

Bei der Einkehr auf der Hirschbergalm können Ausflügler auf der sonnenbeschirmten Terrasse mit "locker 40 Plätzen" ein kühles Getränk mit Blick auf die Berge und umgeben von Wiesen genießen. Die Halbe Tegernseer Hell kostet 4,30 Euro, eine Buttermilch (0,4 Liter) 3,50 Euro. Zu den beliebten Schmankerln zählen auf der Hirschbergalm (die drinnen im Restaurantbereich über aktuell 80 Plätze verfügt) beispielsweise die hausgemachten Käsespätzle (Portion: 11,50 Euro) oder "ein karamellisierter Kaiserschmarrn" (kleine Portion für eine Person: 7,50 Euro).

Von den Gästen "sehr gut angenommen" werde außerdem die Currywurst mit Pommes, sagt die Hüttenwirtin. Eine Portion davon kostet hier auf der Hirschbergalm 11,50 Euro. Currywurst und Pommes – mitten in den Bergen? Die 47-Jährige muss ein wenig schmunzeln. Sie und ihr Mann Michael seien "gebürtig aus Nordrhein-Westfalen", holt sie zur Erklärung aus. In der Region, wo die 47-Jährige früher daheim war, stehe die Currywurst "auf jeder Karte", sagt sie. Anders als für gewöhnlich am Tegernsee.

Kürbissuppe im Herbst

Auch wechselnde Tagesgerichte gibt es ergänzend zu den "Hüttenklassikern" – zum Beispiel "bayerische Gemüsepasta" oder auch Salate. "Im Herbst wollen wir auch mal Kürbissuppe kochen." Oder einen mit viel Liebe geschmorten Grünkohl nach ostwestfälischem Geheimrezept, wie auf der Webseite der Hirschbergalm zu lesen ist.

Mittlerweile leben Nadine und Michael Pfau seit mehr als zehn Jahren gemeinsam am Tegernsee. Ihre beiden Kinder, die inzwischen im Grundschulalter sind, hätten hier am Hirschberg das Skifahren gelernt – so wie "sämtliche Tegernseer und auch viele Münchner Kinder".

Die neuen Wirte der Hirschbergalm: Nadine und Michael Pfau – hier mit Tochter Isabel. © privat

Ein großer Vorteil, hier am Fuß des Hirschbergs, ist aus Sicht der neuen Wirtsleute, dass Gäste auch mit dem Auto kommen können. "Sie parken kostenlos bei uns vor der Tür", sagt Nadine Pfau. Denn mehrere Stellplätze an dem ansonsten gebührenpflichtigen Wanderparkplatz seien für ihre Gäste vorgesehen.

Neue Öffnungszeiten auf der Hirschbergalm am Tegernsee

Alternativ könne man vom Tegernsee aus mit dem Fahrrad "über den Weißachdamm" einfach zur Alm kommen, empfiehlt die Hüttenwirtin. Auch verschiedene Wanderwege führen hierher. Der Parkplatz an den Hirschbergliften eignet sich zudem ideal als Ausgangspunkt für eine Tour in Richtung Hirschberg, wo sich – etwa 30 Minuten vom Gipfel entfernt – das ebenfalls ganzjährig geöffnete Hirschberghaus befindet.



Wie steht es mit den Öffnungszeiten auf der wieder geöffneten Hirschbergalm? Bis zum Ende der Sommerferien habe man dienstags bis sonntags jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet, sagt Nadine Pfau. Ausnahme: Immer montags sei Ruhetag. Vom 25. August bis zum 10. September sei die Alm zudem wegen Betriebsferien geschlossen.

Was die neuen Pächter noch geplant haben

In Richtung Herbst wolle man über das bisherige Angebot hinaus auch einen "Almbrunch" anbieten. Und im Winter, wenn die Skischule nebenan wieder öffnet, zum Beispiel ein "Winter-Barbecue" oder Glühwein. Sie meint damit "kein Après-Ski im klassischen Sinn", sondern dass man nach einem Wintertag "noch gemütlich etwas zusammen trinken" könne.

Jetzt im Sommer stehen auf dem Gelände zudem drei Stellplätze für Gäste mit Campingwagen bereit. Wer mag, kann in der Alm auch frühstücken. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es dort ansonsten allerdings nicht.

Die Räumlichkeiten kann man zum Beispiel auch für Hochzeiten oder Veranstaltungen buchen. Zudem plant die Hüttenwirtin, die auch noch ausgebildete Yoga-Lehrerin ist, hier am Berg Stunden im Freien zu geben. Dann bleibt tatsächlich – Ganzjahresbetrieb auf der Hütte hin oder her – einmal Zeit auch für sie, tief und kräftig durchzuatmen.