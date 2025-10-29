AZ-Plus
  Frau aus Bayern abgezockt: Sie kauft wertvolle Münze, stattdessen kommt alte Gurke an

Frau aus Bayern abgezockt: Sie kauft wertvolle Münze, stattdessen kommt alte Gurke an

Sie hoffte auf eine wertvolle Münze, bekam aber nur Gemüse: Als eine Frau ihr Paket öffnet, bemerkt sie den Betrug. Doch das Geld ist schon geflossen.
AZdpa |
Der Vater der Frau nahm das Paket an und bezahlte. (Symbolbild)
Der Vater der Frau nahm das Paket an und bezahlte. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Statt einer Goldmünze hat eine Frau aus Bayern eine alte Gurke für 3.300 Euro bekommen. Sie hatte die Münze auf einem Kleinanzeigen-Portal entdeckt und Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. Vereinbart war eine Zahlung per Nachnahme, um das Paket bei der Lieferung überprüfen zu können.

Frau aus Bayern erlebt böse Überraschung nach Kleinanzeigen-Kauf

Als die Sendung im oberpfälzischen Birgland ankam, war die Frau nicht zu Hause – aber ihr Vater. Er nahm das Paket ungeprüft entgegen und zahlte die vereinbarten 3.300 Euro.
Am Abend öffnete die Frau das Paket – darin lag statt der wertvollen Münze die alte Gurke.

Bei dem vermeintlichen Verkäufer handelt es sich laut Polizei um eine nicht existente Person. Die Chancen, den Betrüger zu ermitteln, seien daher gering.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 10 Minuten / Bewertung:

    Sie war nicht zuhause „ ihr Vater zahlte so einfach 3.000€ ohne sie vorher zu kontaktieren? Sie hat auch ihren Vater nicht vorher informiert? Steht bekloppt bei denen auf der Klingel ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor einer Stunde / Bewertung:

    Kommunikation ist wichtig, grad wenn es um Geld geht.
    Die Frau hat dazugelernt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
