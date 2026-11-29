Wie wird das Wetter am Nikolauswochenende? Und bestimmt eine alte Bauernregel das kommende Winterwetter? Die aktuellen Vorhersagen zeigen ein eindeutiges Bild.

Mit dem Dezember beginnt die besinnliche Zeit des Jahres. Die Menschen machen es sich zu Hause gemütlich, treffen sich auf Weihnachtsmärkten und viele zünden an jedem Adventssonntag eine weitere Kerze an. Ein erstes Familienfest ist sicherlich der Nikolaustag. Der Nikolaus kommt und bringt den Kindern Geschenke. Doch wie wird das Wetter am Nikolauswochenende (5. und 6. Dezember)? Die aktuellen Vorhersagen sind sich jedenfalls einig.

Für den Nikolaustag gibt es ebenfalls mehrere Bauernregeln. Ihr Kern: Das Wetter am 6. Dezember bestimmt, wie der folgende Winter wird. Zwei davon sind:

"Regnet's an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus"

"Wird es kalt, kommt der Winter bald. Schneit es zu Sankt Nikolo, ist der Winter auch schon do."

Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet für die AZ die aktuellen Vorhersagen ein. Er gibt außerdem einen Ausblick, ob eine der Bauernregeln wirklich zutrifft und sich mit den Langzeitprognosen für das Wetter im Winter deckt.

Wetter am Nikolauswochenende: Milde Strömung lässt Temperaturen steigen

Die aktuelle Frostphase mit Dauerfrost, Nebel und im Südosten sogar etwas Schnee geht am Wochenende zu Ende. Die Strömung dreht auf Südwest und es kommt allmählich mildere Atlantikluft nach Deutschland. Das hat Auswirkungen auf das Wetter. "Nach jetzigem Stand bleibt dieses eher milde Temperaturniveau bis zum Nikolauswochenende erhalten. Ein neuer Wintereinbruch ist vorerst nicht in Sicht", berichtet Jung.

Die Temperaturen steigen wieder. Am ersten Adventswochenende liegen die Höchstwerte bei 3 bis 10 Grad. Am mildesten wird es im Westen und Südwesten, am Rhein und am Oberrhein. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Wo sich zäher Hochnebel hält, kommen die Temperaturen kaum über 1 bis 4 Grad hinaus.

Vorhersage: So wird das Wetter in München und dem Umland an Nikolaus

Die Temperaturen in München und dem Umland sind ebenfalls vom Hochnebel abhängig. Wenn dieser sich nicht verzieht, sollen die Temperaturen nach aktuellen Vorhersagen bei 2 bis 4 Grad liegen. Wenn der Himmel auflockert, klettern sie bis auf 7 Grad. Nachts kühlt es auf etwa +2 bis -3 Grad ab, im Umland, beispielsweise im Erdinger Moos, im Dachauer Land oder in Ebersberg. "Dort muss man morgens mit Reif und stellenweise Glätte rechnen", warnt Jung.

Das Nikolauswochenende wird nach den aktuellen Wetter-Vorhersagen nicht winterlich oder sonnig, sondern wechselhaft. Vom Atlantik ziehen Regenwolken über den Westen und Norden Deutschlands. In der Mitte und im Süden bleibt es länger trocken und es setzen sich gebietsweise Nebel und Hochnebel fest. "Schnee gibt es nach heutigem Stand nur in den höheren Lagen der Mittelgebirge, etwa oberhalb von 800 bis 1000 Metern, und in den Alpen. Im Flachland ist ein weißer Nikolaus sehr unwahrscheinlich. Ich schätze die Chance auf deutlich unter zehn Prozent", ordnet Jung die Prognosen ein.

Wie wird das Wetter am Nikolauswochenende? Die aktuellen Vorhersagen sind sich einig. © Patrick Pleul

Wetter am Nikolauswochenende: So hoch ist die Schneewahrscheinlichkeit in München

München liegt nach jetzigem Stand am Rand des atlantischen Tiefausläufers. Deshalb kann es vereinzelt regnen oder nieseln, die Niederschlagsmengen sind aber gering. "Schnee in der Stadt halte ich für unwahrscheinlich, die Chance liegt etwa bei zehn bis 15 Prozent. In den Alpen und am Alpenrand oberhalb von rund 1000 bis 1200 Metern kann es dagegen zeitweise etwas Neuschnee geben. Wer am Wochenende einen Ausflug in die Berge plant, hat dort oben über dem Nebel gute Chancen auf Sonne", gibt Jung einen Ausblick.

Und welche der Bauernregeln trifft jetzt auf das Nikolauswochenende zu? "Am ehesten trifft die Regel 'Regnet's an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus' zu, zumindest was den ersten Teil angeht", betont Jung. Sollte die Bauernregel also greifen, steht ein strenger Winter bevor. Doch die aktuellen Langzeitmodelle sagen genau das Gegenteil voraus.

Bestimmt alte Bauernregel das Wetter im Winter? Was die aktuellen Prognosen sagen

Wie die AZ bereits berichtete, sprechen derzeit alle Prognosen für einen zu milden Winter. "Für den gesamten Winter von Dezember bis Februar deutet die Mehrzahl der Modellrechnungen auf eine Mitteltemperatur von mindestens 2 Grad hin. Damit wäre der Winter 2026/27 milder als etwa zwei Drittel der Winter der vergangenen 30 Jahre", zieht Jung ein Fazit.

Eine Ungewissheit gibt es aber: den Polarwirbel. Wenn er im Laufe des Winters geschwächt oder sogar gestört wird, kann sich das Wetter innerhalb weniger Tage umstellen. "Dann sind auch in einem insgesamt milden Winter kräftige Kälteeinbrüche möglich. Aus meiner Sicht ist das Potenzial für echte Winterphasen eher im Spätwinter, also im Januar und Februar, gegeben als im Dezember", ordnet Jung ein.

Wie seriös sind Bauernregeln? Diplom-Meteorologe ordnet ein

Die Bauernregel "Regnet's an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus" wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zutreffen. Wie seriös sind also solche Bauernregeln wirklich? "Ich habe mich mit Bauernregeln und auch mit dem Hundertjährigen Kalender schon sehr intensiv beschäftigt. Mein Fazit fällt zweigeteilt aus", erklärt Jung.

Das Wetter am Nikolauswochenende soll mild werden. © Harald Tittel

Der Diplom-Meteorologe unterscheidet dabei zwischen Regeln, die sich auf einen längeren Zeitraum beziehen, und den sogenannten Lostagen. Bei Lostagen soll das Wetter eines einzelnen Tages zum Beispiel den kompletten Winter bestimmen. "Statistisch liegen die Trefferquoten solcher Lostag-Regeln meist im Bereich des Zufalls. Der Klimawandel macht die alten Erfahrungswerte zusätzlich unzuverlässiger, weil unsere Winter heute im Schnitt deutlich milder sind als zu der Zeit, als die Regeln entstanden sind", ordnet Jung ein.

Bei längeren Zeiträumen wie der Schafskälte im Juni oder dem Weihnachtstauwetter ist das anders. "Vor allem Regeln, die sich auf längere Zeiträume beziehen und sogenannte Witterungsregelfälle beschreiben, also Wetterlagen, die zu bestimmten Zeiten im Jahr gehäuft auftreten, haben einen gewissen wahren Kern", sagt Jung. Er sieht Bauernregeln als schönes Kulturgut, das man mit einem Augenzwinkern betrachten sollte, aber nicht als Wetterprognose.

Bei der Prognose für das Wetter am Nikolauswochenende handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher das Wochenende rückt, desto genauer werden die Prognosen.