Eine halbe Million Euro investiert der neue Eigentümer und Wiesnwirt Peter Inselkammer in den Ausbau und in die Modernisierung des Resorts. Was neben einer Poolbar noch neu an der Hotelanlage ist.

Seit Anfang des Jahres ist Peter Inselkammer der neue Eigentümer des Fünf-Sterne-Resorts Alpenhof Murnau am Staffelsee. Das erklärte Ziel des Promi-Hoteliers, der unter anderem Wiesnwirt des Armbrustschützenzelts und Chef des Platzl-Hotels ist: den Alpenhof zu modernisieren und auszubauen. Laut einer Mitteilung am Donnerstag flossen bereits Investitionen in Höhe von einer halben Million Euro in den Gästekomfort.

Für die Umsetzung verantwortlich ist der Hotelchef und Pächter Christian Bär, der den Betrieb seit 2013 leitet. "Nach einer Phase der gemeinsamen Planung haben wir im Frühjahr den Turbo gezündet", sagt Bär. Neu an der überarbeiteten Anlage sind etwa das "Golf.Loft" in der historischen Pferde-Remise des Hauses sowie 14 modernisierte Badezimmer und eine neue Poolbar im Hotelgarten. Bis Ende Juli sollen diese Neuerungen laut dem Alpenhof Murnau "vollständig fertiggestellt" sein. Weitere Modernisierungen sollen folgen.

Der neue Immobilieneigentümer: Münchner Promi-Hotelier und Wiesnwirt des Armbrustschützenzelts Peter Inselkammer. © Plaatzl Hotel Inselkammer KG

Alpenhof Murnau hat nun eine Poolbar

Beim "Golf.Loft" handelt es sich um eine Indoor-Anlage direkt vor Ort. In einer sechs mal vier Meter großen Box können Gäste Golf spielen simulieren. Der Alpenhof bewirbt das Spielen dort mit einem "realistischen Schwung- und Ballflug-Feedback", das wetterunabhängig und klimatisiert möglich sei. Zudem sollen Gäste dort ihr kurzes Spiel verfeinern können: das heißt, jene Schläge, bei denen der Ball ausschließlich über das Gras rollt, um im Loch zu versinken.

Der Alpenhof Murnau am Staffelsee zählt zu den „101 besten Hotels Deutschlands“. Ein Zimmer pro Nacht kostet mindestens über 200 Euro. © Alpenhof Murnau

An den 14 Badezimmern ist neu, dass es statt Badewannen nun begehbare Duschen gibt. "Bei der Auswahl der Materialien sowie der Fliesen wurde streng darauf geachtet, das harmonische, alpin-moderne Design der Zimmer aufzugreifen", teilt der Alpenhof mit. Die neue Poolbar im Hotelgarten bietet Gästen eine Getränkeauswahl der hoteleigenen Roots Bar, während sie auf das umliegende Alpenpanorama blicken können. Die Kosten für einen Cocktail liegen zwischen 13 und 17 Euro, ein 0,5-Liter-Helles vom Fass kostet 6,50 Euro.

Auch hinter den Kulissen hat sich etwas getan: Im gesamten Resort wurde flächendeckend Glasfaser für schnelleres Internet verlegt.

Alpenhof Murnau: Zimmer ab über 200 Euro pro Nacht

Trotz der Umbauten gibt der Alpenhof Murnau an, dass das Gästeerlebnis nicht beeinträchtigt worden sei. Hotelchef Bär sagt: "Wir beweisen mit diesen ersten Schritten, dass eine Evolution des Komforts bei laufendem Betrieb und auf höchstem Fünf-Sterne-Niveau möglich ist."

Christian Bär führt den Alpenhof Murnau als Hotelchef und -betreiber seit etwa 13 Jahren. © Simon Wickstead

Bei den aufgerufenen Preisen können die Gäste das aber auch erwarten: Das günstigste Zimmer ist erst ab 233 Euro pro Nacht zu haben. Insgesamt umfasst das Resort 104 Zimmer, eine große Sonnenterrasse sowie einen 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Es gehört zu den "101 besten Hotels Deutschlands" – eine Rangliste, die gemeinsam vom "Handelsblatt", der IU Internationalen Hochschule, dem Luxusmagazin "Madame" und der Passion for Excellence AG des Unternehmers Carsten Rath erstellt wurde.