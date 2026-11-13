Nach fast 30 Jahren haben die Wirtsleute im Bräustüberl Schloss Seefeld aufgehört. Wer noch ein Andenken ergattern will, muss schnell sein: An diesem Freitag und Samstag findet ein Räumungsflohmarkt statt.

Eine Gastro-Ära im Fünf-Seen-Land ist zu Ende gegangen: Nach fast 30 Jahren haben die Pächter im Bräustüberl Schloss Seefeld im Landkreis Starnberg Ende Oktober aufgehört.

Ursula und Roland Hartmann betrieben das Gasthaus 28 Jahre lang und sind nun beide 73 Jahre alt. Auf der Homepage bedanken sie sich für die tolle Zeit: "Wir sagen Servus!" Ihr letzter Öffnungstag war am 25. Oktober.

Bräustüberl-Fans haben an diesem Freitag (13. November) und Samstag (14. November) noch die Chance, ein Stück Wirtshaus-Geschichte zu ergattern.

Wirtshaus-Flohmarkt: Was es zu erwerben gibt

Jeweils von 10 bis 17 Uhr veranstalten die scheidenden Pächter laut Homepage einen Räumungsflohmarkt. Für Privatleute und Gastro-Kollegen, so ist es angekündigt.

Was zu haben ist? Möbel, Deko, Küchenequipment, Geschirr, Gläser und mehr.

"In jahrhundertealten Gewölberäumen"

Das Bräustüberl beschreibt sich selbst auf der Homepage so: "Mitten in jahrhundertealten Gewölberäumen befindet sich unser Seefelder Restaurant, in denen der originale Sudkessel der ehemaligen Mälzerei erhalten geblieben ist. Bei uns erleben Sie Wirtshausstimmung mit Charme und Persönlichkeit."

Das Schloss Seefeld in Oberbayern liegt in der Nähe des Pilsen- und Ammersees. © Wikipedia/Carsten Steger

Zu essen gab es bayerische Schmankerl. Auf der letzten Speisekarte standen zum Beispiel Schweins- und Ochsenbraten, aber auch abgeröstete Knödel und Spinatrahmspatzen. Es gab verschiedene Stüberl, zum Beispiel das Toerring-Stüberl – benannt nach dem Schlossherrn.

Die Zukunft des Bräustüberls ist noch nicht geklärt

Der Schlosskomplex, die Veste Seefeld, soll nach eigenen Angaben die Wiege des Geschlechts der Herren von Seefeld gewesen sein. Die bedeutendsten Baumaßnahmen sind auf das 15. und 19. Jahrhundert zurückzuführen. 1601 wurde demnach schon ein Bräuhaus zu Seefeld errichtet.

Wie es nun mit dem Bräustüberl weitergeht, ist laut "Merkur" noch nicht geklärt. Wie ein Sprecher der Unternehmensgruppe Toerring-Jettenbach sagte, müsse das Bräustüberl zunächst grundlegend saniert werden.