Aktuelle Lage: Brennerautobahn gesperrt - befürchtetes Verkehrschaos bleibt aus

Wegen einer Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag stundenlang gesperrt. Kommt es zu einem Mega-Stau? Die aktuelle Lage im BR24-Livestream.

Wegen einer genehmigten Demonstration ist die Brenner-Autobahn am Samstag, 30. Mai, stundenlang gesperrt. Eine Ausweichmöglichkeit für Urlauber, Pendler, Transportfirmen und Busunternehmen gibt es nicht – ein Mega-Stau ist vorprogrammiert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat Alarmstufe 1 angeordnet. In einem Livestream des BR bleiben Sie über die Lage vor Ort informiert.

Für LKW ist der Brenner bereits ab Grenzübertritt bei Kufstein gesperrt. An der Anschlussstelle Kufstein Nord werden LKW (>7,5t) bereits ausgeleitet und zurück nach Deutschland geschickt.

Der ADAC informiert mit Personal über die Lage vor Ort – siehe etwas weiter unten.

BR-Livestream: Stau-Alarm Richtung Süden: So ist die Lage am Brenner am Nachmittag

BR-Livestream: Brenner wegen Demo gesperrt: Kommt jetzt der Rekord-Stau?

ADAC: Infos von vor Ort

Samstag, 30.5.2026, 15 Uhr:

Tausende Menschen haben gegen die Verkehrsflut am Brenner protestiert. "So kann es einfach nicht mehr weitergehen", sagte Karl Mühlsteiger als Initiator der Demonstration. Die Schmerzgrenze der Bevölkerung im Wipptal sei erreicht. "Wir kollabieren mittlerweile unter den extremen Abgasen", sagte Mühlsteiger, der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner ist. Zu den Forderungen der Demonstranten zählt ein erweiterter Lärmschutz und die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene.

Das befürchtete Verkehrschaos durch die Komplett-Sperre des Brenner-Korridors blieb indes bis zum Nachmittag aus. Es sei "extrem ruhig" geblieben, sagte Alexander Holzedl vom Autobahnbetreiber Asfinag. Offenkundig habe die Aufklärungskampagne gewirkt. Auch auf den Ausweichstrecken habe es praktisch keine Behinderungen gegeben.

Samstag, 30.5.2026, 13:30 Uhr:

"Unser Stauflieger hat inzwischen die österreichische Grenze in Richtung Inntal überflogen. Auch aus der Luft präsentiert sich die Lage ruhig. Es zeigt sich, dass viele Autofahrer die Reisewarnungen beachtet und ihre Fahrten nach Möglichkeit auf andere Tage verlegt haben.

So kam es am gestrigen Freitag im Zusammenhang mit der LKW-Blockabfertigung zwischen dem Inntaldreieck und der Anschlussstelle Kiefersfelden zu einem rund 16 Kilometer langen Stau, der mit einem Zeitverlust von über einer Stunde verbunden war."

Samstag, 30.5.2026, 12:30 Uhr:

"Die Unfallstelle auf der A8 zwischen Bernau und Frasdorf ist inzwischen geräumt und es herrscht wieder freie Fahrt. Der Samstagvormittag verlief insgesamt ruhig, mit deutlich weniger Reiseverkehr als üblich an einem Feriensamstag – sowohl auf deutscher als auch auf österreichischer Seite. Gleichwohl bleiben die verstärkt eingesetzten Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und auch die ADAC Stauberater weiterhin aufmerksam."

Samstag, 30.5.2026, 10:30 Uhr:

"In Kufstein Nord wird der gesamte LKW-Verkehr über 7,5t ohne Ausnahme zurück nach Deutschland geleitet. Nicht bei allen LKW-Fahrern sorgt dies für Verständnis und es kommt teils zu Diskussion. Der Verkehr ist im Grenzbereich daher aktuell etwas ausgebremst. Auf der A8 zwischen Bernau und Frasdorf kam es ferner zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge müssen geborgen werden. Die linke Fahrspur ist derzeit gesperrt. Es staut sich im entsprechenden Streckenabschnitt."

BR-Livestream: Stau-Alarm Richtung Süden: So ist die Lage am Brenner am Nachmittag