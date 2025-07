Saugwürmer-Larven, Durchfall-Erreger, Blaualgen: Bayerns Gewässer gelten zwar als sauber, dennoch kann es wie aktuell am Pfuhler See bei Neu-Ulm zu unangenehmen Infektionen kommen. Acht Fälle von Badedermatitis sind dort registriert worden. Was dahinter steckt, wie man sich schützt.

Gerade bei der aktuellen Hitze brauchen viele Abkühlung in Bayerns Seen.

Larven von Saugwürmern im Weiher? Damit will man wirklich keine Bekanntschaft machen. Im Pfuhler Badesee in der Nähe von Neu-Ulm haben kürzlich mehrere Badegäste deswegen Hautprobleme bekommen, denn die Parasiten können eine Zerkarien-Dermatitis auslösen.

Unter anderem wird dieses Phänomen auch Badedermatitis, Entenbilharziose oder "Weiherhibbel" genannt.

Auf AZ-Anfrage teilt das Landratsamt Neu-Ulm am Dienstag mit, dass der Behörde bisher acht Fälle gemeldet wurden.

Zerkarien: Wie sie ins Wasser kommen

Die sogenannten Zerkarien können sich in die Haut bohren. Das kann jucken oder zu einem allergischen Ausschlag führen. Dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge dauern die Symptome zehn bis 20 Tage. Behandelt wird mit Salben, Gels oder Lotionen.

Die gute Nachricht: Der Mensch ist für die Larven der Saugwürmer ein Fehlwirt, "in dem sich der Parasit weder über längere Zeit halten noch weiterentwickeln kann", so die Experten vom LGL. Denn unser Immunsystem tötet sie in der Regel ab. Die eigentlichen Endwirte sind etwa Enten, Gänse und Schwäne.

Eine Ente schwimmt im Wasser. Eigentlich gehören sie zum Endwirt der Saugwurm-Larven. © Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Der Zyklus läuft normal so ab: Die Eier der Würmer gelangen mit dem Kot des befallenen Vogels ins Wasser. Dort schlüpfen die ersten Larvenstadien, die Wimpernlarven. Diese sind dem LGL zufolge so klein, "dass sie in Süßwasserschnecken verschiedener Gattungen eindringen können". Ihr Zwischenwirt.

Sie werden dort zu Zerkarien, also frei schwimmenden Larvenstadien. Nach etwa 100 Tagen verlassen diese die Schnecke und suchen nach einem passenden Endwirt.

In diesem Zeitraum können die Parasiten-Larven besonders vorkommen

Eine unglaubliche Dimension: "Eine einzige Schnecke kann circa 8000 bis 10.000 Zerkarien produzieren – aus diesem Grund ist der Durchseuchungsgrad in der Schneckenpopulation eines Gewässers wichtig für die Infektionsgefahr", schreibt das LGL auf seiner Homepage.

Grob lässt sich als gefährdeter Zeitraum für Badegäste eingrenzen: vor allem von Juni bis September, mit einem Maximum im Juli bis Anfang August.

Der Landkreis Neu-Ulm teilt zum aktuellen Fall mit: "In der Regel wird davon auszugehen sein, dass Zerkarien so lange im Badewasser vorkommen, wie sich dort auch deren Wirte (Wasservögel) und Zwischenwirte (Wasserschnecken) aufhalten. Dies kann im Zweifelsfall die gesamte Badesaison über andauern."

Übersicht: Was beim Baden noch krankmachen kann

Das führt zur Frage: Welche Erreger können sonst noch im Weiher oder See lauern, in dem wir planschen? Die AZ hat dazu beim LGL nachgefragt. Ein Sprecher hebt grundsätzlich hervor, dass Bayerns Gewässer als sauber gelten. "Nach den dem LGL vorliegenden Informationen hinsichtlich der Wasserqualität in bayerischen Badegewässern gibt es in dieser (noch jungen) Badesaison bisher keine besonderen Auffälligkeiten."

Und: "Die Wasserqualität bayerischer Badeseen ist generell gut. Das zeigen die kontinuierlich durchgeführten Untersuchungen des LGL."

Dennoch könnten an natürlichen Badestellen grundsätzlich Krankheitserreger vorkommen. Wie gelangen sie hinein? "Insbesondere durch stärkere Regenfälle können Verunreinigungen in Badegewässer eingetragen werden, zum Beispiel über Abwasser oder landwirtschaftliche Abschwemmungen."

Daneben könnten auch die Badegäste selbst sowie Tiere wie Wasservögel Krankheitserreger ins Wasser bringen.

Von Norovirus bis Campylobacter: Was für Durchfall sorgen kann

In Badeseen können sich laut LGL Durchfallerreger tummeln – aus der Gruppe der Viren (etwa Noroviren), der Einzeller (etwa Cryptosporidien) oder der Bakterien (Campylobacter). "Eine Infektion mit diesen Erregern kann erfolgen, wenn beim Baden kontaminiertes Wasser geschluckt wird."

Die möglichen Folgen: Durchfall, Erbrechen, Übelkeit. Grundsätzlich empfiehlt das LGL im Krankheitsfall, einen Arzt aufzusuchen.

Blaualgen: Unbedingt Verbote beachten

Das Landesamt nennt auf AZ-Anfrage eine weitere mögliche Gesundheitsgefahr: "Ganz unabhängig von der hygienisch-mikrobiologischen Qualität der einzelnen Badegewässer sind manche Gewässer anfällig dafür, dass sich Blaualgen (Cyanobakterien) zu manchen Zeitpunkten stark vermehren."

Komme es zu einer Blaualgenblüte, könnten dadurch Toxine im Wasser vorkommen. Solche Blaualgen kamen zum Beispiel im vergangenen September unter anderem im Oberhauser Badeweiher im Landkreis Weilheim-Schongau vor.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau hat 2024 ein Badeverbot für den Oberhauser Badeweiher verhängt. In einer Wasserprobe seien viele Blaualgen gefunden worden, teilte die Behörde mit. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Die Behörde rät dazu, vor allem darauf aufzupassen, dass Kleinkinder kein Wasser schlucken. "Bei empfindlichen Personen könnte auch der äußerliche Kontakt mit Cyanobakterien in Einzelfällen zu Haut- und Schleimhautreizungen führen."

Sollte es in einem Badegewässer tatsächlich zu einem "Massenvorkommen" von Cyanobakterien kommen, klären die Behörden vor Ort darüber auf. Dabei gilt: "Am Badegewässer oder im Internet veröffentlichte Warnhinweise oder Verbote sollten unbedingt beachtet werden", so das LGL.

Bade-Tipps für mehr Sicherheit

Aus Sicht des LGL sollten Badende in natürlichen Gewässern unter anderem darauf achten:

In Gewässern, in denen Zerkarien aufgetreten sind: Nicht in den frühen Morgenstunden baden, hier sind die schwimmenden Zerkarien besonders aktiv. Zudem sollte man längere Aufenthalte im flachen Wasser vermeiden, ebenso Stellen, an denen dichte Wasserpflanzen wachsen. Und: Die Schwimmkleidung nach dem Baden wechseln. Den Körper sollte man gut mit einem Handtuch abreiben, weil Zerkarien schnell austrockneten, so das LGL. Am Pfuhler Badesee gibt es nun Hinweisschilder, allerdings kein Badeverbot, da keine Gefahr für Menschen ausgeht, so das Landratsamt Neu-Ulm.

Auch im Landkreis Ansbach hatte das Landratsamt im vergangenen Jahr eine Badewarnung wegen Blaualgen ausgesprochen. © Julian Stratenschulte/dpa