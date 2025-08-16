Im Streit um das Bayerische Jagdgesetz wehrt sich Hubert Aiwanger gegen Kritik von Naturschützern und Koalitionspartnern. Im Interview spricht der Freie-Wähler-Chef über den Umgang mit Wolf und Goldschakal, klärt über angebliche Missverständnisse auf – und teilt gegen politische Gegner und "ideologische Wolfsschützer" aus.

Das geplante neue Bayerische Jagdgesetz sorgt seit Monaten für hitzige Debatten. Im Zentrum steht Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, der sich für eine stärkere Regulierung bestimmter Tierarten einsetzt – allen voran Wolf und Goldschakal. Naturschutzverbände schlagen Alarm, Koalitionspartner CSU zeigt sich skeptisch.

AZ: Herr Minister, wollen Sie künftig auf Luchs und Feldhamster schießen lassen, wenn diese zu viel Schaden anrichten?

HUBERT AIWANGER: Man muss sich schon wundern, welcher Unsinn hier vom Bund Naturschutz in die Welt gesetzt und von den Medien ungeprüft weiterverbreitet wurde. Mein Vorschlag zur Änderung des Jagdgesetzes bezieht sich ausdrücklich auf Wolf und Goldschakal.

Auf Luchse schießen lassen? Das sei nicht im Sinne von Aiwanger, sagt dieser (Symolbild). © Sebastian Gollnow/dpa

Wenn man die Künstliche Intelligenz befragt, bekommt man folgende Antwort: "Aiwanger möchte laut einem Referentenentwurf das Bayerische Jagdgesetz so ändern, dass künftig auch streng geschützte Tierarten wie der Wolf, der Goldschakal oder der Feldhamster unter das Jagdrecht fallen." Wie kann so etwas zustande kommen?

Wenn man die Künstliche Intelligenz fragt, muss man bekanntlich noch selber mitdenken – oder springen Sie aus dem Fenster, wenn die KI sagt, das ist ungefährlich, weil sich die KI aufs Kellerfenster bezogen hat? Durch die Verbreitung dieser Falschmeldung zu allen möglichen Tierarten über die Medien hat es eben auch die KI aufgegriffen. Nochmal: Es geht um Wolf und Goldschakal. Außerdem: Die Aussage der KI, wonach Wolf und Goldschakal "streng geschützt" seien, ist übrigens auch falsch.

Aiwanger über Jagdgesetz: "Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?"

Wie das?

Wolf und Goldschakal sind europarechtlich nur "geschützt", womit die dringend nötige Bejagung erleichtert wird. Das muss jetzt schnell in die Wege geleitet werden, unter anderem durch Aufnahme ins Jagdrecht im Bund oder wenigstens im Land und die Einstufung des Wolfes deutschlandweit in den günstigen Erhaltungszustand. Wenn es dem Bund Naturschutz wirklich um Artenschutz und Biotopschutz zum Beispiel für die ökologisch wertvollen Almwiesen in Bayern gehen würde, würden sie mich bei meinem Vorhaben unterstützen, anstatt Stimmungsmache gegen die Jagdgesetzänderung zu betreiben.

Ein junger Goldschakal. Den will Hubert Aiwanger bekämpfen, bevor er in Bayern zum richtigen Problem wird. © WildMedia / Panthermedia / imago

Dem Referentenentwurf zur Änderung des bayerischen Jagdgesetzes vom Dezember 2024 ist aber doch zu entnehmen, dass Sie das komplette artenschutzrechtliche Management in das Jagdrecht und damit zu den Jagdbehörden überführen wollen. Ist die Interpretation unzutreffend, dass die Jagdbehörden dadurch eine Bejagung europarechtlich geschützter Arten einleiten könnten, selbst von streng geschützten Arten wie Luchs und Feldhamster?

Mit dem Referentenentwurf war vorgesehen, dass europarechtskonforme Regelungen zum Umgang mit streng geschützten und geschützten Arten ins Bayerische Jagdrecht aufgenommen werden. Erst wenn eine Tierart dem Jagdrecht unterstellt worden wäre, wären diese Regelungen zur Anwendung gekommen. Komplizierte Doppelzuständigkeiten zwischen Jagd- und Naturschutzbehörden wären abgeschafft worden. Aber warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht?

Noch eine Bestimmung ruft den Protest von Naturschützern hervor: Nach dem Entwurf soll es eine Art Teilamnestie für den Abschuss von geschütztem Federwild geben. Warum halten Sie das für angebracht?

Diese Regelung ist keine Erfindung des Bayerischen Jagdministeriums. Ein Blick in die Begründung des Referentenentwurfs hätte den Bund Naturschutz und dessen beauftragten Gutachter vor Falschbehauptungen geschützt. Denn dort war ausführlich erklärt, dass das bereits jetzt geltende Rechtslage im Bundesnaturschutzgesetz ist. Also auch hier: künstliche Aufregung, um Stimmung gegen die Jagd zu machen.

Aiwanger: Generalverdacht gegen die Jagd sei "ideologisch motiviert"

Widersprechen sich nicht grundsätzlich die Interessen von Jägern und Artenschützern?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Jäger die wahren Artenschützer sind, und der ständige Generalverdacht aus der selbsternannten Ökoszene gegen die Jagd ist genauso ideologisch motiviert und falsch wie der Generalverdacht gegen die Waldbesitzer, denen man am liebsten die Wälder stilllegen würde, und gegen die landwirtschaftlichen Tierhalter. Eben der alte Konflikt zwischen den vernünftigen Naturnutzern und den selbsternannten Naturnannys mit fehlgeleitetem Helfersyndrom, die alles "süß" finden und den Menschen aus der Natur aussperren wollen, weil sie selbst weit weg von natürlichen Kreisläufen aufgewachsen sind.

Waren sich zuletzt in der Wolfsfrage nicht einig: Michaela Kaniber und Hubert Aiwanger. © Peter Kneffel/dpa

Der Koalitionspartner CSU hat bislang wenig Gefallen an Ihrem Gesetzentwurf gefunden. Landwirtschaftsministerin Kaniber hält Ihren Entwurf für "verfassungsrechtlich schwierig und nicht durchdacht". Vermuten Sie dahinter sachfremde bzw. parteipolitische Gründe? Haben Sie sich mit Ihrer Kabinettskollegin darüber einmal ausgetauscht? Wir zitieren Sie: "Dem Aiwanger ständig in den Arm fallen, aber selber nichts vorschlagen."

Ja, ich habe schon den Eindruck, dass hier bisher aus parteipolitischen Gründen blockiert wurde, vielleicht zusätzlich auch von Wolfsfreunden aus Kreisen von Ökoforstleuten, die wollen, dass sich der Wolf weiter ausbreitet, um Reh- und Rotwild zu reißen. Schön langsam kommt aber jetzt Bewegung in die Sache, und wir führen endlich zielgerichtete Gespräche. Beispielsweise will ja jetzt auch Brandenburg den Wolf auf Landesebene im Landesjagdgesetz managen, um den landespolitischen Spielraum zu nutzen, den wir seit der Föderalismusreform haben. Es war noch nie der politische Weg Bayerns, auf eigenen Gestaltungsspielraum zu verzichten und zu warten, was aus Berlin kommt, am Ende vom SPD-geführten Umweltministerium mit bekennenden Wolfsfreunden. Und es wäre auch oberpeinlich für Bayern, wenn uns das rot-dunkelrote Brandenburg beim Jagdgesetz zeigt, wie man Landeskompetenz umsetzt.

Unterstützt Ihr Kabinettskollege Glauber den BayJG-Entwurf? Haben Sie seine Zustimmung, dass im Bereich des Artenschutzes auch Zuständigkeiten des LfU in das Jagdministerium überführt werden sollen?

Ja, es werden auch keine Zuständigkeiten des LfU verlagert. Glauber hat sogar gemeinsam mit einer Reihe weiterer Umweltminister aus den Ländern Sachsen, Thüringen, Hessen und Berlin einen Brief ans Bundesumwelt- und Landwirtschaftsministerium geschrieben mit der dringenden Aufforderung, den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes bundesweit festzustellen, um die Bejagung zu erleichtern. Deutschland hat mittlerweile mit mehreren tausend Wölfen die höchste Wolfsdichte weltweit, und trotzdem schaffen es die ideologischen Wolfsschützer bis heute, die Bejagung zu blockieren.

Die Debatte um die Bejagung des Wolfs geht weiter. Tirol will einen regulären Abschuss. © Christian Charisius/dpa

Aiwanger: "Wir brauchen Jäger und nicht die Ideologen"

Neben dem Wolf sorgen Sie sich vor allem wegen des Goldschakals um die Weidetierhaltung. Aber der Goldschakal ist doch in Bayern bisher nur ein einziges Mal in Erscheinung getreten. Ist diese Sorge nicht übertrieben?

Der Goldschakal breitet sich vom Balkan kommend massiv aus und ist mittlerweile in Österreich sehr zahlreich. Ich will hier vorausschauend handeln und nicht erst wieder jahrelang diskutieren müssen, wenn wir das Problem in Bayern haben. Auf Sylt hat kürzlich wohl ein einziger Goldschakal etwa 100 Schafe gerissen, das zeigt dessen Potenzial als Problemfaktor für die Weidetierhaltung. Auch die Erfahrungen in Österreich verdeutlichen, welche Dynamik mit der Art einhergeht. Die Sorge ist also nicht übertrieben, wir müssen vorbereitet sein.

Ist der Erhaltungszustand des Wolfs in Bayern gesichert, wenn ein Wolf auf 1000 Quadratkilometer Fläche kommt?

Der Wolf ist auf alle Fälle deutschlandweit und europaweit so häufig, dass sich niemand mehr um sein Aussterben sorgen muss. In Bayern haben wir angeblich gut 50 bis 100 Wölfe, deutlich mehr als vor einigen Jahren. Und natürlich wandern Wölfe aus anderen Bundesländern nach Bayern, es gibt keine reine bayerische oder sächsische oder sonstige Wolfspopulation. Wir können nicht warten, bis jede bayerische Gemeinde ihr eigenes Wolfsrudel hat, sonst ist die Freilandtierhaltung inklusive der Pferde auf der Weide tot.

Manche haben den Eindruck, Ihnen kommt es in erster Linie auf "Entnahme" von Tieren an, wenn diese auch nur in den Verdacht geraten, landwirtschaftliche Schäden anzurichten: Wolf, Goldschakal, Biber, Fischotter, Marder, Kormoran, Nilgans – haben wir noch "Problemarten" vergessen?

Ja, Sie haben zum Beispiel Saatkrähe und Waschbär noch vergessen. Hierzu habe ich erst kürzlich wieder Hilferufe von Kommunen bekommen, dass Saatkrähen Friedhöfe verwüsten oder Waschbären Dachziegel abheben und die Dachisolierung rausreißen. Wir leben eben in einer dichtbesiedelten Kulturlandschaft, wo man mit viel Sachverstand die Tierarten managen muss. Und dazu brauchen wir die Jäger und nicht die Ideologen. Alles sich selbst zu überlassen, ist keine Lösung. Und nachdem Sie den Biber ansprechen: Seit er bejagt werden darf, beschwert sich kaum noch jemand, weil draußen angekommen ist, dass wir den Biber keineswegs ausrotten möchten, aber dort reduzieren, wo er große Schäden macht. Ich bin überzeugt, dass das beim Wolf genauso laufen wird: dort die Art erhalten, wo er keine Schäden anrichtet, und dort erlegen, wo er zu Schaden geht. Das gilt für alle Arten. Gesunder Menschenverstand eben, nachhaltige Bewirtschaftung.