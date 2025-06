Airport München: Problemloser Ferienstart - mehr Passagiere

An Pfingsten ist es voll an den deutschen Flughäfen. Zehntausende Passagiere werden allein am Samstag am Münchner Flughafen erwartet. Der Start in den Urlaub gelang hier reibungslos.

dpa | 07. Juni 2025 - 12:27 Uhr

Reger Andrang herrscht zum Ferienstart am Münchner Flughafen © Felix Hörhager/dpa

München Reger Andrang zum Start der Pfingstferien am Münchner Flughafen: Allein am Samstag waren dort mehr als 1.000 Starts und Landungen geplant, erwartet würden rund 140.000 Passagiere. Dennoch lief alles reibungslos. An den Sicherheitskontrollen habe es nur wenige Minuten Wartezeit gegeben, sagte ein Flughafensprecher. Er sprach von einem "erfolgreichen Ferienbeginn". "Die Passagiere freuen sich auf ihren Urlaub." Deutlich mehr Flüge als im Vorjahr Insgesamt werden in den gesamten Pfingstferien 2,3 Millionen Reisende am Münchner Airport erwartet. 17.000 Starts und Landungen seien angemeldet - acht Prozent mehr als im Vorjahr. Am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag reisen voraussichtlich über 410.000 Passagiere über den Flughafen München, knapp 3.000 Starts und Landungen sind geplant. Es sei damit das bisher verkehrsstärkste Wochenende in diesem Jahr, erläuterte der Flughafen. Man sei gut vorbereitet und setze zusätzliches Personal zur Unterstützung der Reisenden ein. Mittelmeer bleibt gefragtes Ziel Zu den gefragtesten Zielen zählt der Mittelmeerraum mit Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich und die Türkei mit rund 6.000 Flugbewegungen. Die Nachfrage nach interkontinentalen Verbindungen ist ebenfalls hoch: Die USA und Kanada werden beispielsweise mit über 840 Flügen mit München verbunden. In Asien sind Thailand, Indien, Japan und im Mittleren Osten die Vereinigten Arabischen Emirate mit über 380 Starts und Landungen am stärksten frequentiert. Auch Städtereisen sind beliebt. Es gehe nach London, berichtete ein Familienvater. "Weg vom Regen in Deutschland - in die Sonne nach England", scherzte er angesichts des verregneten Pfingstferienstarts. Ungeachtet der anhaltenden Wirtschaftskrise zieht es Bayerns Urlauber vermehrt in die Ferne: An den drei internationalen Flughäfen des Freistaats sind im ersten Quartal sowohl die Passagier- als auch die Flugzahlen kräftig gestiegen. München, Memmingen und Nürnberg zusammen meldeten von Anfang Januar bis Ende März insgesamt 79.222 Starts und Landungen, wie das Statistische Landesamt in Fürth kürzlich mitteilte. Die Zahl der Passagiere stieg um 3,2 Prozent auf 9,5 Millionen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de