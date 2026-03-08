AfD-Chef Protschka bei Landratswahl deutlich abgeschlagen

Der niederbayerische Landkreis Dingolfing-Landau behält seinen Landrat. AfD-Landeschef Stephan Protschka blieb klar hinter dem Amtsinhaber zurück.

Der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka ist bei der Landratswahl im Landkreis Dingolfing-Landau deutlich hinter dem CSU/JBL-Kandidaten auf dem zweiten Platz gelandet. Amtsinhaber Werner Bumeder, der für die Christsozialen/Junge-Bürger-Liste antrat, erzielte nach vorläufigem Ergebnis 65,2 Prozent der Stimmen. Protschka kam auf 18,3 Prozent.

Im Bayerischen Rundfunk sagte Protschka zu dem Ergebnis: "Ich geb's zu, ich hätte mir ein bisschen was Besseres erhofft."

Die Wahlbeteiligung lag den Angaben nach bei 62,6 Prozent. Bumeder ist seit 2020 als Landrat im Amt.