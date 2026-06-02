AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Ärger um Vollsperrung am Tegernsee: Jetzt gibt es Hoffnung für die lokale Gastronomie

Ärger um Vollsperrung am Tegernsee: Jetzt gibt es Hoffnung für die lokale Gastronomie

Gute Nachrichten für Pendler, Urlauber und Wirte am Tegernsee: Die Vollsperrung der B307 am Leeberg könnte dank zügiger Bauarbeiten schon am 3. Juni enden – und damit früher als geplant die wichtige Verkehrsader und die Gastronomie entlasten.
Eleni Christoforis |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der Tegernsee mit Rottach-Egern und Bad Wiessee ist ein Touristenmagnet. Doch Bauarbeiten sorgten bei lokalen Gastronomen für Ärger.
Der Tegernsee mit Rottach-Egern und Bad Wiessee ist ein Touristenmagnet. Doch Bauarbeiten sorgten bei lokalen Gastronomen für Ärger. © via www.imago-images.de

Die Vollsperrung der B307 am Leeberg südlich des Ostkerns der Stadt Tegernsee könnte früher enden als ursprünglich geplant. Wie die Verantwortlichen des staatlichen Bauamts Rosenheim der AZ am Dienstag mitteilten, verlaufen die Bauarbeiten planmäßig. Die Asphaltierung der Hauptfahrbahn wurde bereits am Montag abgeschlossen.

Derzeit werden demnach noch Restarbeiten an Schachtdeckeln durchgeführt. Außerdem stehen Markierungsarbeiten sowie Arbeiten in den Nebenflächen an. Wenn das Wetter mitspielt, sollte der gesperrte Abschnitt bereits am Mittwochabend (3. Juni) wieder für den Verkehr freigegeben werden können, hieß es vom Bauamt.

Deutliche Risse in der Fahrbahn.
Deutliche Risse in der Fahrbahn. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Die Vollsperrung hatte in den Pfingstferien für Diskussionen gesorgt. Die B307 gilt als wichtige Verkehrsverbindung auf der Ostseite des Tegernsees. Für die Sanierungsarbeiten musste der Verkehr über die B318, die westliche Seeseite umgeleitet werden. Grund für die Baumaßnahme waren starke Fahrbahnschäden. Auf rund 670 Metern wurde die Fahrbahndecke nun erneuert.

Gastronom befürchtet Umsatzeinbußen

Der Leeberghof mit seiner Aussicht auf den Tegernsee.
Der Leeberghof mit seiner Aussicht auf den Tegernsee. © Leeberghof

Vor allem auf Touristen angewiesene Betriebe hatten die Sperrung in den Ferien kritisch gesehen. Leeberghof-Gastronom Johannes Rabl, der auch das Forsthaus Valepp mit Manuel Neuer betreibt, hatte der AZ erzählt, er befürchte deutliche Umsatzeinbußen. Für die Ferienzeit sprach aber, dass in dieser Zeit sowohl keine Schulbusse, als auch geringere Pendelverkehr zu erwarten war.

Ursprünglich sollten die Arbeiten bis zum 5. Juni dauern. Bereits vor Beginn der Maßnahme hatte das staatliche Bauamt jedoch die Hoffnung geäußert, die Sperrung bei reibungslosem Verlauf und günstiger Witterung möglicherweise schon am 3. Juni aufheben zu können. Genau dieses Szenario scheint nun einzutreten.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 23 Minuten / Bewertung:

    Ach die B307. Das war früher auch ab und zu mein Schleichweg nach Tirol um der Kontrolle bei Wörgl zu entgehen. Sehr schöne Strecke. Besonders oben am Achensee entlang.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.