Actionreiche Verfolgungsjagd - zwei verletzte Beamte

Ein Mann rast vor einer Polizeikontrolle davon. Auch als die Beamten schießen, hält ihn das zunächst nicht auf. Das Resultat der Fahrt mit mehreren Crashs: zwei verletzte Beamte.
dpa |
Zwei Polizeibeamte werden bei einer riskanten Verfolgungsjagd in Oberbayern leicht verletzt.
Zwei Polizeibeamte werden bei einer riskanten Verfolgungsjagd in Oberbayern leicht verletzt. © Bernd Weißbrod/dpa
Schongau

Bei einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen einem Autofahrer und der Polizei in Oberbayern sind zwei Beamte verletzt und mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Insgesamt sechs Polizeiwagen und ein Hubschrauber verfolgten den 46-Jährigen, der zuvor vor einer Kontrolle abgehauen war, quer durch die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg. Selbst als die Polizei auf seinen Wagen schoss und einen Reifen traf, konnte das den Flüchtigen zunächst nicht stoppen. 

Zweimal stieß sein Auto auch mit Einsatzwagen zusammen, als diese versuchten, ihn anzuhalten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Die rasante Verfolgungsfahrt endete schließlich in Monatshausen, wo der Mann einen Unfall baute und nicht mehr weiterfahren konnte. Er blieb unverletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

