  • Achtjährige Tochter zum Sex angeboten – Mutter aus Bayern vor Gericht

Achtjährige Tochter zum Sex angeboten – Mutter aus Bayern vor Gericht

Eine Mutter muss in Augsburg vor Gericht: Sie soll ihre acht Jahre alte Tochter einem Mann für sexuelle Handlungen angeboten haben. Der Kontakt lief über einen Messenger-Dienst.
Am Amtsgericht in Augsburg ist eine Mutter angeklagt - es geht um den Missbrauch ihrer achtjährigen Tochter. (Symbolfoto)
Am Amtsgericht in Augsburg ist eine Mutter angeklagt - es geht um den Missbrauch ihrer achtjährigen Tochter. (Symbolfoto)

In Schwaben soll eine 30-Jährige ihre Tochter einem Mann zum Sex angeboten haben. Die Frau soll über einen Messenger-Dienst vereinbart haben, dass ihr Chatpartner bei einem Treffen gegen Bezahlung Geschlechtsverkehr mit der Achtjährigen haben könne. Nach Angaben einer Justizsprecherin schaltete der Mann die Polizei ein, bevor es zu einem Treffen kam.

Die Mutter muss sich heute (13.00 Uhr) wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und weiteren Straftaten vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Das Strafgesetzbuch definiert auch bereits das Anbieten von Kindern für sexuelle Handlungen als Missbrauchstat.

Angeklagte soll Tochter im Internet angeboten haben

Laut der Anklage soll die Frau einem weiteren Chatpartner zudem gegen Geld kinderpornografische Aufnahmen ihrer Tochter angeboten haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Angeklagten soll auch ein entsprechendes Bild entdeckt worden sein.

