Acht Verletzte nach Auffahrunfall auf der A3

Ein Mann muss auf der A3 verkehrsbedingt bremsen - ein Transporter und ein Motorrad fahren von hinten auf. Acht Verletzte und kilometerlanger Stau sind die Folge.

Erlangen

Acht Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Erlangen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters hatte am Freitagmittag verkehrsbedingt abbremsen müssen und damit eine Kette von Zusammenstößen ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Zunächst prallte ein hinter ihm fahrender Kleintransporter eines 40-Jährigen in den Wagen und dann ein Motorradfahrer in diesen zweiten Transporter.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 32 Jahre alten Biker laut Polizei in ein Krankenhaus. Sieben weitere Menschen, Insassen der beiden Transporter, kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in Kliniken.

Die A3 in Richtung Würzburg war den Angaben zufolge für eine Stunde voll gesperrt, danach war für weitere anderthalb Stunden nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Der Verkehr staute sich demnach auf rund 18 Kilometern.