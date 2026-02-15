Acht Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos auf B16 verletzt

Ein Auto gerät bei Manching auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum Crash. Mehrere Menschen werden verletzt, unter ihnen auch Kinder.

Nach dem Unfall mit acht Verletzten war die B16 bei Manching bis zum Abend gesperrt. (Symbolbild)

Acht Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sechs weitere Insassen, darunter auch Kinder, erlitten bei dem Unfall nahe Manching leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto am Nachmittag auf der Bundesstraße 16 in den Gegenverkehr geraten. Dort sei es mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher war laut Polizei allein unterwegs. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Im entgegenkommenden Wagen seien sieben Menschen verletzt worden. Die B16 war nach dem Unfall für rund zwei Stunden voll gesperrt.