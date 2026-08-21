Absturz beim Klo-Gang: Camper aus Bayern verletzt sich schwer in Tirol

Ein Mann aus Bayern verlässt in Tirol sein Zelt. Er will sich erleichtern. Stattdessen liegt er wenig später auf einer Straße, schwer verletzt.

Einsatz im Zillertal: Mitten in der Nacht ist ein Camper bei einem Sturz in die Tiefe schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Beim nächtlichen Austreten unter freiem Himmel hat sich ein Mittelfranke im Zillertal schwere Verletzungen zugezogen. Als er sich im Dunkeln auf einer Wiese erleichtern wollte, stürzte der 69-Jährige 20 bis 30 Meter einen angrenzenden steilen Hang hinab, wie die österreichische Polizei mitteilte.

Der Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt war beim Campen in Finkenberg in Tirol. Nach seinem Sturz blieb er nach Angaben der Polizei mit äußerst schweren Verletzungen auf einer Straße unterhalb des Abhangs liegen.

Bergrettung am Unfallort

Bergretter und Sanitäter bargen und versorgten den Mann. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Innsbruck transportiert.

In Finkenberg findet an diesem Wochenende der jährliche große Open-Air-Auftritt der Alpenrock-Band Schürzenjäger statt. Ob der 69-Jährige für das Konzert ins Zillertal gereist war, konnte die Polizei nicht bestätigen.