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Abschleppfahrer gibt Starthilfe – Auto überrollt Mutter und Tochter

Der Fahrer eines Abschleppdienstes gibt einem Auto Starthilfe. Plötzlich beschleunigt der Wagen mehrfach nach vorn und erfasst eine Mutter und ihre Tochter.
AZ/dpa |
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Sanitäter bringen die Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild)
Sanitäter bringen die Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa
Gersthofen

Gersthofen - Bei einer Starthilfe in Schwaben hat ein Auto plötzlich mehrfach nach vorn beschleunigt und dabei eine Mutter sowie deren dreijährige Tochter schwer verletzt. Die beiden wurden am Freitag von dem Fahrzeug in Gersthofen nördlich von Augsburg überrollt und darunter eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei hatte der Abschleppfahrer zuvor versucht, dem Auto Starthilfe zu geben. Ein 28-Jähriger saß den Angaben zufolge dabei am Steuer, um das Fahrzeug nach der Überbrückung zu starten. Die Mutter und ihre Tochter hielten sich wenige Meter neben dem Wagen auf, als es zu dem Unfall kam, wie es weiter hieß.

Staatsanwaltschaft hat Gutachten beauftragt 

Ersthelfer hätten die 35-jährige Frau und ihre Tochter befreit. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Auch ein 66 Jahre alter Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens sei von dem Fahrzeug erfasst worden und habe eine Verletzung am Schienbein erlitten.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, die Hintergründe aufzuklären.

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