Abgeschobener Mann versucht im Taxi einzureisen
Audio von Carbonatix
Beim Versuch, mit einem Taxi einzureisen, ist ein wegen versuchten Totschlags abgeschobener Mann im Landkreis Passau festgenommen worden. Der 23-Jährige sei bereits Ende 2023 nach seiner Verurteilung nach Österreich abgeschoben worden, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn lag ein Haftbefehl sowie ein Einreiseverbot nach Deutschland vor. Der Mann muss nun für 317 Tage in ein Gefängnis.
Bei der Kontrolle in Neuhaus am Inn stellte sich zudem heraus, dass der 48-jährige Taxifahrer ohne Pass über die Grenze gefahren war. Er wurde nach Österreich zurückgewiesen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Bundespolizei
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen