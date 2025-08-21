AZ-Plus

Abgeschobener Mann versucht im Taxi einzureisen

Mitten in der Nacht kontrolliert die Polizei ein Taxi an der österreichischen Grenze. Für den Passagier endet der Versuch der Einreise mit einer Fahrt ins Gefängnis.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Beamten nahmen dem Mann fest. (Symbolbild)
Die Beamten nahmen dem Mann fest. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Neuhaus am Inn

Beim Versuch, mit einem Taxi einzureisen, ist ein wegen versuchten Totschlags abgeschobener Mann im Landkreis Passau festgenommen worden. Der 23-Jährige sei bereits Ende 2023 nach seiner Verurteilung nach Österreich abgeschoben worden, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn lag ein Haftbefehl sowie ein Einreiseverbot nach Deutschland vor. Der Mann muss nun für 317 Tage in ein Gefängnis.

Bei der Kontrolle in Neuhaus am Inn stellte sich zudem heraus, dass der 48-jährige Taxifahrer ohne Pass über die Grenze gefahren war. Er wurde nach Österreich zurückgewiesen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.