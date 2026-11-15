Abbiegeunfall mit Folgen: 76-Jähriger an Ampel schwer verletzt

Ein Vater überquert mit seinem Sohn die Straße – dann erfasst ein Kleintransporter den 76-Jährigen. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Der 76-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Garmisch-Partenkirchen ist ein 76 -jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag gemeinsam mit seinem Sohn bei einer grünen Ampel die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Dabei übersah ihn ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters beim Linksabbiegen und erfasste den Senior. Der 76-Jährige wurde nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht.