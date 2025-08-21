Auf der östlich Uferseite gibt es am Tegernsee drei Wochen lang kein Durchkommen mehr. So führt die Umleitung die Reisenden ans Ziel.

Von Seeglas über Tegernsee nach St. Quirin wird ab kommenden Montag die Bundesstraße B307 am östlichen Ufer des Tegernsees für drei Wochen komplett gesperrt. Wer mit dem Auto anreist, braucht dann vermutlich einiges an Geduld und vor allem mehr Zeit: Der Tegernsee muss dann über Bad Wiessee am westlichen Ufer umfahren werden. Ab Gmund besteht die Umleitung über die B318.

In dieser Zeit sollen die Fahrbahn saniert und Stromanschlüsse hergestellt werden, wie das Landratsamt Miesbach mitteilt. Die Vorarbeiten haben bereits am Montag begonnen, schon jetzt ist daher die Straße nur noch einseitig befahrbar.

Die Nacharbeiten sind aktuell von 15. bis 19. September angesetzt - dann wird die Straße wieder einseitig gesperrt werden. Insgesamt betrifft die Straßensperrung eine Länge von 1,3 Kilometern.

Infrastruktur wird nachhaltig verbessert

Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) sieht diese Baumaßnahmen als notwendig an: So würde die Infrastruktur rund um den Tegernsee nachhaltig verbessert. "Durch die enge Abstimmung und parallele Durchführung der Arbeiten können wir die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste so gering wie möglich halten."

Die Zeiträume Ende August und Anfang September seien günstig, teilt das Landratsamt weiter mit: Die Bauarbeiten in den Sommerferien würden die Belastung von Berufs- und Schülerverkehr reduzieren.

Das Landratsamt kündigte zudem einen Schienenersatzverkehr an: Ein Pendelverkehr der BRB zwischen Gmund und Tegernsee werde eingerichtet, wodurch ein großräumiger Ersatzverkehr um den Tegernsee entfalle und Fahrzeiten trotz nötiger Umstiege reduziert würden.

In Rottach-Egern sind die Auswirkungen noch nicht zu spüren

In Rottach-Egern sind die Auswirkungen bisher nicht zu spüren, sagt der 2. Bürgermeister Josef Lang (CSU) auf AZ-Anfrage. Immerhin habe man das Glück, dass über Bad Wiessee umgeleitet werden könne. Wichtig sei, dass die Gäste, die anreisen wollen, rechtzeitig über die Umleitung informiert würden, damit diese keine großen Probleme hätten und der Tegernsee weiter seine Gäste empfangen könne. Die Bundesstraße sei eben in einem denkbar schlechten Zustand - und irgendwann müsse sie erneuert werden, teilt Lang mit.