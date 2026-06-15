AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • A93 in Richtung München gesperrt: Lastwagen verliert Bierkisten

A93 in Richtung München gesperrt: Lastwagen verliert Bierkisten

Bedeckte Fahrbahn auf der A93: Dutzende Kisten, Flaschen und Paletten blockieren die Autobahn, der Verkehr steht still. Was steckt hinter dem spektakulären Verlust der Ladung?
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Ein mit Bierflaschen beladener Lastwagen hat auf der A93 seine Ladung verloren. (Symbolbild)
Ein mit Bierflaschen beladener Lastwagen hat auf der A93 seine Ladung verloren. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein mit Bierflaschen beladener Lastwagen hat große Teile seiner Ladung auf der Autobahn 93 bei Regensburg verloren. Die Bierkisten und -flaschen verteilten sich auf der kompletten Fahrbahn, teilweise auch in Gegenrichtung, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn wurde am Mittwochnachmittag in Richtung München kurz nach dem Autobahnkreuz Regensburg komplett gesperrt, in Gegenrichtung war die linke Spur betroffen. 

Wie lange die Arbeiten dauern werden, konnte die Polizei vorerst nicht abschätzen. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt, die Ermittler vermuten einen technischen Defekt beim Ladungssystem.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.