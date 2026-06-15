A93 in Richtung München gesperrt: Lastwagen verliert Bierkisten

Bedeckte Fahrbahn auf der A93: Dutzende Kisten, Flaschen und Paletten blockieren die Autobahn, der Verkehr steht still. Was steckt hinter dem spektakulären Verlust der Ladung?

Ein mit Bierflaschen beladener Lastwagen hat große Teile seiner Ladung auf der Autobahn 93 bei Regensburg verloren. Die Bierkisten und -flaschen verteilten sich auf der kompletten Fahrbahn, teilweise auch in Gegenrichtung, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn wurde am Mittwochnachmittag in Richtung München kurz nach dem Autobahnkreuz Regensburg komplett gesperrt, in Gegenrichtung war die linke Spur betroffen.

Wie lange die Arbeiten dauern werden, konnte die Polizei vorerst nicht abschätzen. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt, die Ermittler vermuten einen technischen Defekt beim Ladungssystem.