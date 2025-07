A9 nach Lastwagen-Unfall gesperrt

Auf der A9 bemerkt ein Lastwagenfahrer einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei zu spät. Beim Versuch auszuweichen, prallt er in die Mittelleitplanke. Das hat Sperrungen und Staus zur Folge.

Berg

Die Autobahn 9 ist wegen eines queer stehenden Lastwagens bei Berg (Landkreis Hof) gesperrt worden. Der Lastwagen war am Vormittag in Fahrtrichtung Norden gegen einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei und dann gegen die Mittelleitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die A9 war in Richtung Norden rund eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Später wurde zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Weil ein Stück der Leitplanke auch auf die Gegenfahrbahn ragte, wurde in Richtung Süden der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staute sich in Richtung Norden auf mehrere Kilometer, auch auf den Nebenstrecken kam es zu Behinderungen. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst an.