A8 Richtung Salzburg: Polizei schickt 132 Ausweichler zurück auf die Autobahn

Entlang der A8 gelten bei Stau Durchfahrtsverbote für viele Ortschaften. Eingehalten werden sie oft nicht. Jetzt fand eine Schwerpunktkontrolle statt.

Bei einer Kontrolle der Durchfahrtsverbote für den Ausweichverkehr entlang der stauanfälligen Autobahn 8 von München in Richtung Salzburg hat die Polizei Dutzende Ausweichler wieder auf die Autobahn geleitet. Insgesamt seien 157 Fahrzeuge nach dem Verlassen der Autobahn kontrolliert worden. Davon seien 132 wieder auf die Autobahn zurückgeleitet worden.

Allerdings lief die Aktion mit 70 teils von der Bereitschaftspolizei hinzugezogenen Polizeikräften teilweise ins Leere - es gab an diesem Feriensamstag ungewöhnlich wenig Stau auf der A8 - und somit mutmaßlich auch wenig Ausweichverkehr. Ein mehrere Kilometer langer Stau nach einem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Anger (Landkreis Berchtesgadener Land) habe sich schnell wieder aufgelöst.

Dort wurden alle 77 kontrollierten Fahrzeuge wieder auf die Autobahn zurückgeleitet. Bei einem kleineren Stau in der Gegenrichtung wurden von 80 kontrollierten Fahrzeugen 55 wieder auf die Autobahn zurückbeordert.

Die Durchfahrtsverbote gehen auf Klagen von Anwohnern der Anliegergemeinden entlang der Autobahn zurück. Bei langen Staus fließen teilweise kilometerlange Blechlawinen durch kleine Ortschaften im südlichen Oberbayern. Die Autofahrer versuchen auf diese Weise, die Wartezeiten auf der Autobahn zu verkürzen.