A8 Richtung München gesperrt: Wohnmobil ausgebrannt

Ein Ehepaar will aus dem Urlaub nach Hause fahren. Ihr Camper fängt an zu qualmen. Der Fahrer fährt an den Seitenstreifen. In kurzer Zeit ist der gesamte Urlaubsverkehr lahmgelegt.

Auf der A8 auf Höhe Irschenberg (Kreis Miesbach) ist ein Wohnmobil ausgebrannt. Nach Polizeiangaben mussten die Fahrstreifen in Richtung München für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Demnach bemerkte der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils Rauch, der aus seinem Camper kam und fuhr rechts ran. Kurz darauf sei das Fahrzeug in Brand geraten. Erste Löschversuche des Fahrers blieben erfolglos. Den Angaben zufolge brannte das Wohnmobil komplett aus, niemand wurde verletzt.

Die Fahrbahn ist mittlerweile wieder freigegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 80.000 Euro und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.