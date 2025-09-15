A8 nach Unfall gesperrt – Stau im Berufsverkehr

Pendler aufgepasst: Nach einem Unfall staut sich der Verkehr auf der A8 bei Augsburg. In Fahrtrichtung München ist die Autobahn gesperrt.

Friedberg

Während des morgendlichen Berufsverkehrs ist die Autobahn 8 bei Augsburg wegen eines Unfalls in Richtung München voll gesperrt worden. An dem Unfall bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) seien vermutlich mehrere Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details gab es vorerst nicht.

Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren. Bereits kurz nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte sei ein Stau entstanden. Der Verkehrsclub ADAC meldete kurz darauf einen kilometerlangen Stau und einen Zeitverlust von einer Stunde. Die Angaben könnten sich im Laufe des Morgens noch ändern.