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A8 komplett gesperrt: 200 Feuerwehrleute seit Sonntag im Einsatz

Autofahrer brauchen am Morgen auf der A8 in Oberbayern mehr Geduld. Wegen eines Brandes ist die Fahrbahn komplett gesperrt. Was für Pendler nun wichtig ist.
Autorenprofilbild Tobias Singer
Tobias Singer, dpa |
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Ein Feuerwehrmann im Einsatz beim Waldbrand am Chiemsee.
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Ein Feuerwehrmann im Einsatz beim Waldbrand am Chiemsee.
Die A8 muss komplett gesperrt werden.
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Die A8 muss komplett gesperrt werden.
Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher.
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher.
Die A8 befindet sich in der Nähe des Brandes am Chiemsee
Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa 4 Die A8 befindet sich in der Nähe des Brandes am Chiemsee

Weil am Chiemsee in Bayern Tausende Quadratkilometer Wald und Moor in Flammen stehen, ist die nahegelegene A8 zwischen Grabenstätt und Bernau in beiden Richtungen komplett gesperrt. Wie der ADAC mitteilt, kommt es zu  Sichtbehinderung durch Rauch. Autofahrer sollen der Umleitungsbeschilderung folgen. Der Autoclub empfiehlt die Umleitungen U79, U81, U16, U18. Wie lokale Medien berichten, müssen Autofahrer aber auch dort wegen des Ausweichverkehrs mit erheblichen Verzögerungen und Behinderungen rechnen. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. 

Wie lange die Sperrung der Autobahn noch dauert, ist weiterhin unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so ein Sprecher der Polizei. Am Morgen soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen. Auf beiden Seiten der Sperrung bildeten sich am Morgen laut Kartendienst Google Maps längere Staus. 

Ein Feuerwehrmann bei den Arbeiten verletzt

Seit dem späten Sonntagabend versuchen rund 200 Feuerwehrleute, den Flammen Einhalt zu gebieten. Bei den Löscharbeiten wurde demnach ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Laut der Feuerwehr stehen 5,5 Hektar Wald und Moor in Flammen, das entspricht einer Fläche von knapp acht Fußballfeldern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Was den Brand verursacht hat, blieb zunächst unklar.

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4 Kommentare
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  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    "Was den Brand verursacht hat, blieb zunächst unklar."

    Die wahrscheinlichsten Ursachen:
    - weggeworfene Zigarettenkippe
    - Grillen
    - mutwillige Brandstiftung
    - auf ausgetrocknetem Boden abgestelltes Kfz

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  • PeterBx vor 2 Stunden / Bewertung:

    Schlimm genug, aber 5,5 ha sind nicht gleich „Tausende Quadratkilometer“

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  • HiggsBoson vor 2 Stunden / Bewertung:

    "Weil am Chiemsee in Bayern Tausende Quadratkilometer Wald und Moor in Flammen stehen"
    Wow, da steht wohl ganz Bayern in Flammen, vermutlich genau so, wie diese panisch herbeigeredeten Todestemperaturen. (Bedingt durch eine normale Omega Wetterlage, wie sie seriöse Meteorologen nennen, wenn sie nicht für Medien schreiben)

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