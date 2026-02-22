A8-Chaos in Bayern: Hundert Fahrzeuge am Dorf vorbei – Bürger greifen zu drastischen Mitteln

Bei Stau weichen viele Fahrzeuge über die Dörfer entlang der A8 aus - oft auch trotz Durchfahrtsverbots. In Oberbayern wollen Anwohner die Blechlawine am Wochenende selbst zum Stillstand bringen.

Seit August 2025 dürfen Fahrzeuge bei Stau an einigen Abfahrten der A8 und der A93 die Autobahn nicht mehr verlassen. (Archivbild)

Bewohner eines Dorfes im Landkreis Berchtesgadener Land haben Straßen auf eigene Faust für den Ausweichverkehr gesperrt. Viele Reisende waren wegen eines Staus auf der nahegelegenen Autobahn 8 Polizeiangaben zufolge auf die Route über die Dörfer ausgewichen - und das trotz eines Durchfahrtsverbots.

Demnach blockierte ein liegengebliebener Lastwagen am Samstag eine Spur in Richtung Salzburg. Bei Anger und Neukirchen fuhren laut Polizei viele Fahrzeuge ab, um dem Stau zu entgehen. Polizeibeamte rückten für Kontrollen aus und hinderten den Angaben nach mehrere Hundert Fahrzeuge daran, von der Autobahn abzufahren.

Minibagger und Auto als Straßensperre

In einem Ortsteil von Anger seien Bewohner dennoch selbst tätig geworden. Ein Mann versperrte eine Durchfahrtsstraße laut Polizei mit einem Minibagger, eine Frau soll sich mit einem Auto dem Verkehr in den Weg gestellt haben. Durch die Blockaden wurde der Stau laut Polizei noch länger. Gegen beide ermittle die Polizei nun wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Seit vergangenem August dürfen Reisende von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen an einigen Abfahrten der A8 und der Inntalautobahn A93 nicht mehr abfahren, um einem Stau zu entkommen. Damit sollten angrenzende Dörfer entlastet und Gefahren verhindert werden. Es waren die ersten derartigen Durchfahrtsverbote in Deutschland.