Oldtimer bei Unfall unter Leitplanke geschoben – Fahrer schwer verletzt

Ein Oldtimer kracht auf der A73 unter die Leitplanke mit schlimmen Folgen für den Fahrer. Das ist passiert.

Der Fahrer eines Oldtimers ist bei einem Unfall auf der Autobahn 73 in Oberfranken schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger sei mit seinem Wagen auf das Goggomobil aufgefahren und habe es unter die Leitplanke geschoben, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise sei er eingeschlafen. Die Autobahn war nach dem Unfall bei Zapfendorf (Landkreis Bamberg) in Fahrtrichtung Nürnberg am Nachmittag rund vier Stunden lang gesperrt.

"Relativ wenig Knautschzone"

Der 57-jährige Fahrer des Autos aus den 1960er-Jahren wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Das Goggomobil habe auch "relativ wenig Knautschzone", erläuterte der Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber landete direkt auf der Fahrbahn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Fahrer des anderen Wagens aus dem Landkreis Augsburg verletzte sich leichter und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger die Ermittlungen zur Unfallursache.