A3 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Mitten in der Nacht verliert ein Mann die Kontrolle über seinen Lastwagen samt Anhänger - mit Folgen für den Verkehr.

Erlangen

Ein umgekippter Lastwagen hat in der Nacht auf Dienstag die Autobahn 3 bei Erlangen in Fahrtrichtung Würzburg für mehrere Stunden blockiert. Der Verkehr musste umgeleitet werden, es entstand erheblicher Schaden.

Kurz nach Mitternacht geriet nach Polizeiangaben ein 24-Jähriger mit seinem Lkw samt Anhänger etwa einen Kilometer nach der Rastanlage Aurach Nord in den Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der mit 10 Tonnen Paketen beladene Anhänger kippte demnach um und blockierte die Fahrbahn vollständig. Durch die Verschiebung der Mittelschutzplanke sei es auch in der Gegenrichtung zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen.

Bei dem Unfall wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Der Schaden am Anhänger und am Fahrbahnbelag wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Für die Bergungsarbeiten wurde die A3 in Fahrtrichtung Würzburg laut Polizei voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach abgeleitet. Die Sperrung wurde demnach erst gegen 6 Uhr am Morgen aufgehoben.