A3 bei Deggendorf an zwei Wochenenden gesperrt

Die Autobahn 3 führt von der niederländischen bis zur österreichischen Grenze. Zwischen Deggendorf und Hengersberg wird die Strecke auf sechs Spuren verbreitert – und deshalb gesperrt.

Die vielbefahrene Autobahn 3 wird zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und Hengersberg wegen Sanierung einer Donaubrücke an diesem und am kommenden Wochenende für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer werden in beiden Richtungen umgeleitet, wie die Deggendorfer Stadtverwaltung mitteilte. Die Umleitung führt auch durch die Außenbezirke der niederbayerischen Kreisstadt.

Die erste der beiden geplanten Sperrungen beginnt an diesem Freitagabend um 22 Uhr, für den Verkehr wieder freigegeben soll die Strecke in der Nacht zum Montag gegen ein Uhr in der Früh. Die Stadtverwaltung rechnet mit viel Verkehr und den entsprechenden Verzögerungen im gesamten Stadtgebiet.

Zwölf Brücken sollen abgerissen werden

Grund ist die Sanierung der südlich von Deggendorf gelegenen Brücke über die Donau. Laut Autobahn GmbH wird unter anderem der Rostschutz der Tragseile erneuert. Die Bauarbeiten sind Teil der voraussichtlich über zehn Jahre dauernden Verbreiterung des knapp elf Kilometer langen Streckenabschnitts auf sechs Spuren. Dafür sollen insgesamt zwölf Brücken abgerissen und neu gebaut werden, einschließlich der an diesem Wochenende gesperrten.

Doch bevor neu gebaut wird, soll die in den 1970er Jahren errichtete alte Brücke in Schuss gebracht werden. Die Sperrungen zählen noch zu den Vorarbeiten des Großprojekts, die eigentlichen Hauptarbeiten beginnen erst 2027.